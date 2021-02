Dcera Madonny se toho nebojí: Lourdes Leon se předvedla v titěrných bikinách

Ve šlépějích matky s největší pravděpodobností kráčet nebude, po Madonně však rozhodně podělila touhu provokovat a odhalovat se. Čtyřiadvacetiletá dcera hudební ikony Lourdes Leon se během dovolené v Mexiku svlékla do maličkých bikin a rozhodně bylo na co koukat!

Opatření související se stále trvající epidemií koronaviru už začala podle všeho lézt na nervy i čtyřiadvacetileté dceři zpěvačky Madonny Lourdes Leon. Ta se totiž sbalila a společně s přítele vyrazila na exotickou dovolenou do slunného Mexika. Na pláži ji pak zachytili fotografové ve velmi maličkých bikinách, které všem dali příležitost nahlédnout na Lourdesinu skvostnou postavu.

Provokuje na veřejnosti i na sociálních sítích

Lourdes, známá jako Lola mezi přáteli a rodinou, se před několika málo dny připojila na sociální síť Instagram a hned o ní bylo pořádně slyšet. S komentáři svých sledujících se rozhodně nemazlí a na případnou kritiku ihned vrací úder. Samozřejmě po svém.

Na úplně prvním příspěvku, který Lola zveřejnila, se čtyřiadvacetiletá modelka smyslně dívá do objektivu fotoaparátu a všem dává na odiv své pozadí. „Neříkej, že si takhle říkáš o komplimenty. Co by si o tom pomyslela tvoje máme?” ptá se jeden ze sledujích v komentáři. „Ví tvoje máma o tom, že si nemeješ pr**l?” zní reakce Loly na komentář.

Madonna chce o všem vědět



Lola a její přítel vypadají vedle sebe opravdu spokojeně. Madonna je však velmi starostlivou matkou, a proto se o vztah své dcery velmi zajímá. Podle magazínu OK! Magazine možná až přehnaně moc. „Neustále Lole volá a ptá se, jak se věci mezi nimi vyvíjejí,” nechal se podle webu Daily Mail slyšet blízko zdroj pro magazín OK! Magazine.

„Chce vědět, kdy konečně veřejně oznámí, že jsou spolu,” dodal ještě člověk blízký Lole s tím, že se Madonna snaží vypravit Lolu a jejího přítele na dvojité rande se svou další dcerou Pugliou a jejím partnerem Ahlamalikem.

Umí být kontroverzní

Lourdes Leon nemá strach z ničeho a kolikrát to vypadá, že šokování veřejnosti jí dělá velkou radost. Před několika měsíci se například vydala na oběd do jedné z newyorských restaurací, kde všem vystavovala své neoholené podpaží. Na sobě přitom měla velmi skromný a průsvitný top, který kromě chloupků odhaloval i její ňadra.

Sama zpěvačka Madonna je známá tím, že ráda provokuje a boří konvence. Vypadá to tedy, že se v tomto ohledu Lola skutečně „pomamila”.