Madonna konečně ukázala implantáty v pozadí! Fanoušci jsou zhnuseni!

Madonna se sama přiznala, že trpí zdravotními komplikacemi. Důkazem je i fakt, že zpěvačka chodí poslední měsíce o holi a neodložila ji ani celé turné! Na to měli její fanoušci ihned vysvětlení!

"Nedivím se, že má zdravotní problémy. Vždyť ty obří implantáty něco váží a na její drobné tělo je to zátěž, navíc je to paní ve věku, měla by více dbát na své zdraví," shodují se sledující pod nejnovějším příspěvkem.

Umělé pozadí na fotografii je nezaujalo zrovna pozitivně! "Milujeme Tě, ale co sis to udělala s tělem proboha? Umělá od hlavy k patě, už je to moc! Ta Plastika pozadí se vyloženě nepovedla, vždyť měla dokonalé tělo, zbláznila se," přibývají pod fotkou kritické komentáře. Madonna ale nikdy kritiku okolí neřešila a tak se nedomníváme, že by si ji tentokrát vzala k srdci. Měla by si ale dát pozor, aby nedopadla jako mnoho jejich kolegyň, už teď je její vzhled na hraně, posuďte sami!