Fanoušci Mafie jásají! Marek Vašut je dalším potvrzeným dabérem!

Za vznikem Mafie stála před lety malá česká firma Illusion Softworks a možná ani samotní tvůrci tehdy netušili, jaký jejich projekt nakonec sklidí úspěch po celém světě!

Hra vyšla v roce 2002 a o osm let později vypustili tvůrci druhý díl. Ten ale takovou popularitu již nezklidil.

V roce 2016 pak vyšel ještě třetí díl Mafie, tentokrát se ale původním verzím zdaleka nepodobal. Firma 2K Czech (původní Illusion Softworks) šla stranou a vedení se ujali vývojáři Hangar 13, jedná se tedy spíše o americkou hru, i když na ni pracovalo desítky Čechů. Bylo jasné, že hráči už nebudou chtít hrát to samé jako v prvním a druhém dílu, a tak bylo rozhodnuto o tom, že se příběh posune do sedmdesátých let minulého století. To však už byl faktor, který mnoho hráčů nedokázal vydýchat. Nový remake ale slibuje opět původní atmosféru, pouze v novém kabátu! A k potěšení fanoušků se rýsuje velmi silná sestava dabérů!

Jako první svou účast na dabingu Mafie potvrdil na sociálních sítích Petr Rychlý.

Jako první potvrdil svou účast na dabingu remaku Mafie Petr Rychlý! Ten pod nátlakem otázek svých fanoušků nakonec pár z nich odpověděl do zpráv!

"Překvapilo mě mile, kolik otázek mi na toto téma přišlo! Netušil jsem, že je má postava tak oblíbená. Ano, budu dabovat i tentokrát," potěšil Rychlý natěšené hráče!

Následně se začaly množit další dotazy a to na Marka Vašuta, který v předchozích dílech propůjčil svůj hlas hlavnímu hrdinovi Tommymu Angelovi, zda bude i v brzy chystaném remaku! A na stránkách hry přišla velice pozitivní zpráva!