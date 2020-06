Remake Mafie? Fanoušci českého dabingu se mohou radovat

Hráči Mafie po úspěšné první verzi kladli na dvojku veliké nároky, prý se jich ovšem nedočkali. Fanoušci byli zklamáni například tím, že prvky, které již tehdy fungovaly v prvním díle, ve druhém nikoliv. Řeč je například o jízdě na červenou či policejní pátrání v případě vysoké rychlosti. Příběh navíc poněkud kopíroval jedničku a proto veřejnost tolik nezaujal.

Opět ale tvůrci nepodcenili dabing a proto u nás hra nakonec takovým propadákem nebyla. O šest let později, v roce 2016 vyšel třetí díl Mafie, tentokrát se ale původním verzím zdaleka nepodobal.

Firma 2K Czech (původní Illusion Softworks) šla stranou a vedení se ujali vývojáři Hangar 13, jedná se tedy spíše o americkou hru, i když na ni pracovalo desítky Čechů. Bylo jasné, že hráči už nebudou chtít hrát to samé jako v prvním a druhém dílu, a tak bylo rozhodnuto o tom, že se příběh posune do sedmdesátých let minulého století. To však už byl faktor, který mnoho hráčů nedokázal vydýchat. Nový remake ale slibuje opět původní atmosféru, pouze v novém kabátu!