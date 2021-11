Smutná Kamila Magálová: Krátce před narozeninami plakala, mohl za to Karel Gott

Zdroj: Profimedia

Dokumentární snímek Karel, který mapuje život legendárního zpěváka Karla Gotta, nenechá snad žádné oko suché. Teď se premiéry veleočekávaného snímku dočkali i na Slovensku a nenechala si ji ujít řada tamních známých osobností. Nechyběla mezi nimi ani herečka Kamila Magálová, pro kterou bylo sledování filmu nesmírně náročné.

Herečka Kamila Magálová slaví neuvěřitelné jedenasedmdesáté narozeniny, minulý týden ji ale do smíchu a bujarých oslav rozhodně nebylo. Jako jedna z mnoha osobností se totiž zúčastnila slovenské premiéry očekávaného snímku Karel, který ji neuvěřitelně rozesmutnil. Hvězda filmů Líbáš jako bůh a Líbáš jako ďábel se totiž s Karlem Gottem velmi dobře dlouhá léta znala. Jejich poslední setkání se uskutečnilo v roce 2018, když společně ztvárnili babičku a dědečka v pohádce Když draka bolí hlava. „Byl to noblesní a úžasný člověk. Ten dokument jsem od začátku až do konce probrečela,” řekla Blesku hned po premiéře herečka.

Spousta známých osobností

„Nikdy z našich životů neodejde, a to je dobře. Já si jeho písničky pouštím velmi často, uklidňují mne a dodávají mi energii,” dodala ještě Magálová. Kromě ní na slavnostní premiéru dorazili například také herec Maroš Kramár, podnikatelka Natália Selveková anebo zpěvačky Beáta Dubasová a Patrícia Vitteková. Největší pozornost na sebe ale upoutala pochopitelně vdova po Karlu Gottovi Ivana. Kdo však čekal, že s sebou na slovenskou premiéru vezme své dcery Charlotte a Nelly, jako v případě české premiéry, ten se spletl. Ivana tentokrát nechala děti doma. Sama přitom působila poněkud unaveně a bylo znát, že je v posledních dnech velmi zaneprázdněná.

Brzy i v obýváku

Karel Gott je fenomén, který zkrátka bude veřejnost fascinovat snad už navždy. Dokumentární film mapující jeho život vydělal v českých kinech během prvního víkendu téměř neuvěřitelných 16 milionů korun. Kniha, kterou stihl zpěvák před svou smrtí napsat, Má cesta za štěstím, rovněž trhala po uvedení do prodeje rekordy a na několik dní se dokonce beznadějně vyprodala.

Kdo však z nějakého důvodu nemohl na snímek Karel zavítat do kina, nemusí zoufat. Podle Blesku by se měl totiž film objevit na DVD nosičích ještě před letošními Vánocemi a fanoušci si jej tak budou moci přehrát v pohodlí svých obývacích pokojů. DVD by rovněž mělo obsahovat bonusový obsah v podobě vystřižených scén, které se do finální verze dokumentu nevešly.

Film Karel si konečně odbyl svou premiéru na Slovensku: