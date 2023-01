Ulice: Magda Mirkovu svatbu oplakala, Prokop pro její slzy nemá pochopení

Zdroj: TV Nova

V seriálu Ulice se odehrála už pěkná řádka svateb. O žádné z nich se ale nemluvilo tak jako o té Mirkově. Nakonec se jí zúčastnili také Magda s Prokopem, které pojí s Mirkem společná minulost a vztahový trojúhelník. Jak si ji užili a co se dá brát jako rána pod pás? To naznačí tato ukázka z nových dílů Ulice.

Seriál Ulice se vysílá už od roku 2005. Za tu dobu prožili diváci se svými hrdiny i bezpočet nejrůznějších svateb. O té poslední se v Ulici nyní hodně mluví. Aby taky ne, když se oženil Magdin (Veronika Čermák Macková) bývalý partner a Prokopův (Ondřej Studénka) nejlepší kamarád Mirek (Daniel Bambas). Paradoxem je, že původně se za něj měla provdat Magda.

Zrušená svatba

Mirek ji požádal vloni na jaře o ruku a plánoval s ní společnou budoucnost i rodinu. Jenže v té době Prokopovi došlo, jak moc Magdu miluje a že ji nechce ztratit. Začal o ni bojovat, navíc se souhrou náhod o tom, jak to mezi nimi je, dozvěděl i Mirek. Od Magdy hned odešel, svatbu zrušil. Když za Magdou po několika týdnech přišel, aby dal jejich vztahu ještě jednu šanci, bylo už pozdě. Magda již chodila s Prokopem…

Promarnila svou šanci? Na začátku roku Mirek šokoval Magdu i Prokopa pozváním na svou novou svatbu. Ti dva to docela dlouho zvažovali, ale nakonec na Mirkovu svatbu přeci jen dorazili. Přestože se milují a jsou rádi, že jsou spolu, hlavně Magda prožívala Mirkovu veselku víc, než by čekala. Chtě nechtě na ni dolehlo, že na místě nevěsty měla být ona. To jí nyní trochu necitlivě připomene i Prokop, který jako by najednou ztratil paměť. Co je od něj docela velká podpásovka? A co kvůli Mirkově svatbě teď vypluje na povrch? To už napoví tato ukázka z nových epizod Ulice.

