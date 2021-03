Magda Malá končí s muzikály: Natočila CD pro děti a zpívá pro seniory

Hvězda muzikálu Bídníci nebo Dracula zpívala už od školky a vždy věděla, že se tím jednou chce živit. Chodila tedy na nejrůznější pěvecké soutěže a k učitelce zpěvu. Ta ji tlačila do opery, což Magdu příliš nenadchlo, skončila tedy u muzikálů.

Magda Malá nebyla nikdy žádný velký myslitel a bylo to znát už ve škole. V ničem příliš nevynikala, vyučila se tedy prodavačkou elektra. Na účňák chodila v Plzni, kde bydlela na intru. A právě zde se seznámila se zpěvákem Bohoušem Josefem, se kterým založila skupinu Terno. Tři roky spolu vystupovali a bavili plzeňské publikum.

To dodalo Magdě na sebevědomí a rozhodla se přihlásit na konzervatoř. Po úspěšném složení zkoušek se dostala do rukou Lídy Nopové a Vítězslava Hádla, kteří udělali s jejím hlasem zázraky. Zbavila se špatných pěveckých návyků a otevřela svůj hlas.

Seznámení s Davidem a Matušem

V Plzni se seznámila ještě s jedním zajímavým mužem. Byl jím řidič Michala Davida, po kterém slavnému hitmakerovi poslala svou kazetu s několika písničkami. Po několika dnech se jí splnil sen a sám David jí opravdu zavolal a řekl, že si s ní chce zkusit zazpívat. Nakonec s ním a jeho skupinou Allegro hostovala po celé republice.

Pak přišel program Heleny Vondráčkové, kde také ukázala, co umí a s touto ikonou české hudby strávila na vystoupeních krásné čtyři roky.

„S Helenou to byla velká škola, jako vokalistky jsme zpívaly složité vokály, s kapelou jsme hodně zkoušeli, ona hlídala každý tón, každý hlas, a do toho tancovala a stepovala,“ prozradila v pořadu Xaver a host.

Následně Magda nastoupila éru muzikálů. Roku 1992 odstartovala svou kariéru rolí Eponiny v Les Misérables – Bídníci. O rok později ztvárnila Clarissu v muzikálu 451 stupňů Fahrenheita. Velkého úspěchu dosáhla také v oblíbeném českém muzikálu Dracula, kde hrála dvě různé role. V roce 1999 nazpívala duet s Vlastimilem Harapesem v muzikálu Kráska a Zvíře.

Konec muzikálové kariéry po 30 letech

Nyní se však herečka rozhodla po třiceti letech pověsit kariéru muzikálové zpěvačky na hřebík a dělat sólovou kariéru.

„Je to krásná práce, mě to moc bavilo, člověk tam má úžasné kolegy, děláte svůj koníček. Ale už to stačilo. Teď mám svoje projekty, natočila jsem CD pro děti, jezdím vystupovat pro seniory a až to půjde, těším se na akce, kde budu zpívat pro všechny, kdo přijdou a třeba mě znají z muzikálů.“

Jak se jí povede a prorazí? Bude se muset vrátit k muzikálům? Nebo už ani tam na ni nebudou zvědaví? To ukáže čas!

Na pohlednou zpěvačku Magdu Malou se podívejte do galerie!