Česká striptérka Majkelina Cat fanoušky děsí i baví: Její vystoupení jsou unikát

Je jednou z nejznámějších českých striptérek a performerek. Velkou show nenabízí jen na pódiu v jednom z pražských klubů, ale i na svém profilu na populární síti s obsahem pro dospělé OnlyFans. Majkelina Cat je proslulá vystoupeními, která se zcela liší od ostatních. Kromě toho, že své diváky pobaví, je totiž dokáže i pěkně vyděsit!

Česká kráska, která si říká Majkelina Cat, se během pár let v erotickém průmyslu dokázala vypracovat na jednu z nejznámějších tuzemských striptérek a performerek. Poprvé svět, na nějž se stále spousta lidí dívá skrz prsty, okusila již ve svých 22 letech. „Možná mě k tomu přivedla špatná volba školy – nechtěla jsem pracovat v oboru, který jsem vystudovala,” nechala se před lety Majkelina Cat slyšet pro Blesk s tím, že se do erotického průmyslu vrhla po dokončení bakalářského studia. „A striptýz mě vždycky velmi lákal a i nyní je to moje vášeň. Krásné je, že jsem měla hned napoprvé štěstí na skvělý podnik – Goldfingers Prague je moje první a zůstane i jako poslední působiště v mé kariéře,” dodala ještě.

V soukromí introvertka, na pódiu dračice

Majkelina Cat na sebe velmi rychle dokázala strhnout pozornost. Její vystoupení se totiž od vystoupení ostatních značně liší. Nejde jí jen o to diváka vzrušit a pobavit, ale také vyděsit. Na první pohled by to ale do potetované krásky ne každý řekl. „Já jsem introvertní v tom smyslu, že třeba nemám moc ráda lidi. Obecně jako být třeba ve společnosti velkého počtu lidí nebo tak. Ne, že bych s tím měla nějaký problém, že by mi to vadilo. Ale třeba se úplně neseznamuji, nejsem ta společenská, ale zároveň miluju vystupování,” popisovala performenka v podcastu Guláš, jak svou práci vnímá.

„Miluju prostě performance, miluju, že se na mě lidi koukají, miluju jim dávat ten zážitek. Je to v podstatě herectví,” pokračovala ještě s tím, že se jí lidé často ptali, proč právě díky tomu nešla například do světa filmu. „Ale mě prostě baví přesně tohle. Prostě přesně to, co dělým, tak to přesně miluju a dělám to fakt s nadšením a láskou.”

Show, která nemá obdoby

Vystoupení Majkeliny Cat jsou v mnohém unikátní a sama performenka si je toho moc dobře vědoma. „Baví mě, když na mě lidi koukají, baví mě vidět, když jsou z toho jako v haj*lu, protože to je fenomenální. To můžu říct zcela objektivně. Baví mě na tom úplně vše,” vyprávěla, jak si svou show užívá.

S jejím působením v erotickém průmyslu se ale také nabízí otázka, jak ji právě během vystupování vnímají sami muži. „Je pravda, že jsem přirozeně hodně dominantní, takže oni to tak ze mě cítí. A vnímají to, takže se ke mně chovají fakt dobře,” řekla ještě.

Majkelina Cat je jednou znejznámějších českých striptérek a performerek