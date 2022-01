Makhmud Muradov se brání: Bagárovou neopustil a za rozchod mohou oba

Zdroj: Profimedia

Když během vánočních svátků Monika Bagárová napsala na svůj Instagram, že její vztah s MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem dospěl do svého konce, mnozí měli o důvodech rozchodu jasno. Ze všeho vinili právě Muradova a na internetu mu začali proto dávat pořádnou sodu. Tomu teď došla trpělivost a rozhodl se uvést věci na pravou míru.

I když Monika Bagárová dlouhé měsíce odmítala, že by její vztah s MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem procházel krizí, nakonec přišla se zprávou, že se rozešli. „Někdy Vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli, i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér Vám říct, že už nejsme rodina,” napsala zpěvačka na svém Instagramu a k příspěvku připojila i společnou dceru s Machem, jak svému partnerovi říkala, a také jejich dcerou Ruminkou.

„Přiznávám otevřeně, že potřebuji čas na to se dát dohromady, a proto jsem se rozhodla, že se teď na chvíli vypařím z internetového světa a budu se plně věnovat sobě a své Rumince, která je smysl mého života,” dodala ještě kráska, z jejíhož prohlášení byl znát velký smutek a zoufalství. Nelze se proto divit, že z konce vztahu začali všichni vinit právě Muradova a drtivá část internetu se postavila na stranu zpěvačky. Jen pár dní na to se zápasník rozhodl říct, co se vlastně stalo.

Za rozpad vztahu vždy mohou oba

Problémy ve vztahu Bagárové a Muradova pravděpodobně začaly vznikat ve chvíli, kdy zápasník trávil stále více času ve svém rodném Uzbekistánu. Tam se staral o nemocného otce a navíc rozjížděl podnikání. Několikrát se spekulovalo o tom, že si právě ve své domovině našel i novou partnerku, což mnozí považovali za finální důvod k rozchodu s Bagárovou. Jak ale tvrdí úspěšný MMA zápasník, Bagárovou rozhodně neopustil.

„Mně je jedno, co si o mně lidé myslí, co o mně píší nebo říkají. Mě jejich názor vůbec nezajímá. Důležité pro mě je jen to, že mám zdravou dceru a zbytek je mi šumafuk. Každý ať si myslí, co chce. Já vím pravdu. Nikoho jsme neopustil, nenechal. Všechno se stalo, jak se stalo,” prohlásil Makhmud Muradov v rozhovoru pro eXtra.cz.

Nejsem anděl, ani Monika není

„Je to život. Každý den se někdo rozejde, někdo sejde, ale řeším se já,” dodal ještě zápasník, který nechápe, proč kritika míří jen na jeho hlavu. „Za konec vztahu vždycky mohou oba. Netvrdím, že jsem ideální člověk. Nejsem anděl, ani Monika není. Ale jsem moc rád, že s ní mám dceru a že ji opravdu mám konkrétně s ní. Osud to prostě zařídil tak, že teď nejsme spolu. Respektuji to a vždy to respektovat budu,” tvrdil zápasník.

Co přesně se mezi Bagárovou a Muradovem stalo, zůstává jejich tajemstvím. Po všemožných spekulacích, které se mezi lidmi šuškaly již několik měsíců, se však Muradov nemůže tak úplně divit, že se právě do něj lidé nejvíce strefují.