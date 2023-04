Bagárová se radovala, Muradov zatloukal: Nové lásky expartnerů budí mnoho otázek

Zdroj: Profimedia

Od doby, co se zpěvačka Monika Bagárová a MMA zápasník Makhmud Muradov rozešli, uplynulo už několik dlouhých měsíců, během kterých se oba expartneři stačili zamilovat jinde. Zatímco ale Monika Bagárová se svou novou láskou pyšně chlubí, zápasník mladou tanečnici zpočátku úzkostlivě skrýval.

Časy, kdy k sobě Monika Bagárová a Makhmud Muradov hořeli láskou, jsou dávno pryč. Přestože se stále snaží být skvělými rodiči malé Ruminky, žije si každý svým životem. A do toho pochopitelně spadají i jejich noví partneři. Monika už několik měsíců randí s podnikatelem Leonardem Lekajem, Muradova zase zaujala finalistka reality show Love Island Sabina Karásková.

Po uši zamilovaná

Monika Bagárová se ke svému nového vztahu přiznala prakticky v jeho začátku. Leonarda Lekaje brzy seznámila i se svou dcerou Ruminkou, která si jej, stejně jako její maminka, rychle zamilovala. „Ruminka miluje Lea od prvního setkání. A já se jí nedivím,” prohlásila na sociální síti zpěvačka, která v loňském roce vydala své album.

Monika se po boku Leonarda také už několikrát ukázala na veřejnost a stačili spolu už také vyrazit na pár dovolených. Naposledy spolu byli na Zanzibaru, ze kterého Monika sdílela zamilované fotky.

Opředeno tajemstvím

Zato Makhmud Muradov se zpočátku ke své partnerce Sabině Karáskové vůbec nehlásil. Když se vůbec poprvé začalo proslýchat, že spolu tvoří pár, Muradov se vymlouval, že žádnou Sabinu ani nezná. Ta sama přitom v rozhovorech tvrdila něco docela jiného.

Veřejné přiznání přišlo až po několika měsících od začátku románku. Dvojice jej učinila na sociální síti. „Čau lidi, to jsme my a chceme se vyjádřit k situaci, co se týče nás dvou. Protože když spolu někam půjdeme, tak chceme předejít tomu, zda jsme spolu, nebo nejsme spolu. Tak ano, jsme spolu,” sdělila dvojice na Instagramu a konečně se začala objevovat na veřejnosti bok po boku.