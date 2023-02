Hrdinka filmu Třeštíkové Mallory: Přes dvacet let bez drog, jak žije dnes?

Zdroj: Aerofilms

Mallory Neradová je jednou z hrdinek časosběrných dokumentů Heleny Třeštíkové. Režisérka ji dlouhých třináct let natáčela a podařilo se jí zachytit pády i radostné životní momenty jako narození syna. Jak se bývalé narkomance žije dnes?

Helena Třeštíková se s Mallory Neradovou poprvé setkala před 21 lety. Hrdinka dokumentu začala ve třinácti letech brát drogy a dalších 20 let se pohybovala střídavě mezi drogami a vězením. Nějakou dobu sice abstinovala v souvislosti s narozením prvního syna, po jeho smrti se ale rozhodla, že se ufetuje. S narozením druhého syna přišla naděje na změnu a šla se léčit.

"S Mallory jsme se setkaly v roce 2002 v chráněném bydlení v Sananimu. Tehdy jsem se zapojila do cyklu filmů o drogách a mé téma bylo ženy a drogy. Ve filmu měl být uveden příklad matky, která přestala po narození dítěte fetovat. Doktorka Ilona Preslová ze Sananimu, která byla odbornou poradkyní filmu, mi dala kontakt na Mallory – a bylo," popsala režisérka v rozhovoru pro ČT1.

"Hned od prvního momentu mě zaujala svou bezprostředností a schopností jasně formulovat. Rozhodla jsem se, že bych ji zkusila sledovat dál a ona souhlasila. Asi rok jsme ještě sem tam něco natočily, ale potom jsme měly trochu pauzu, jelikož nebyly finance. Pak se ale do filmu zapojila producentská společnost Negativ a díky ní jsme mohly v natáčení pokračovat," prozradila režisérka.

Ačkoliv příběh nakonec dopadl happyendem, Helena prý chvilkami nevěřila, že to tak skutečně bude. "Období, kdy Mallory žila v autě na ulici, bylo dost dramatické. Vídaly jsme se poměrně často, protože situace se dost měnila a chtěli jsme zachytit bod zlomu. Nevěřila jsem, že jednání s úřady je tak frustrující a že bude trvat tak dlouho, než Mallory bude zase bydlet. Docela příznačné je, že si musela nakonec pomoci sama. Sama si našla byt i práci," vysvětlila Třeštíková s tím, že Mallory byla po zhlédnutí filmu lehce v šoku.

Dotočili jsme kus doplňující výpovědi

"Mallory si po filmu musela dát panáka. Když se vzpamatovala ze zhlédnutí třinácti let svého života, měla několik připomínek a žádostí o úpravu. Ty jsme akceptovali a ještě i dotočili kus doplňující výpovědi. Míra toho, co natočit a co pak zveřejnit, jak daleko jít, je jedním z nejtvrdších dokumentaristických oříšků, který pořád řeším. Není na to návod, vždy jde o konkrétní situaci a konkrétního člověka a všechny souvislosti. A taky dokumentaristovo svědomí," svěřila se uznávaná dokumentaristka ve výše zmíněném rozhovoru.

I po osmi letech od vydání filmu Mallory jeho hlavní hrdinka stále abstinuje a k bývalému životnímu stylu se nevrátila, jak prozradila v roce 2019 v podcastu Diagnóza F.

"Když se rozhodneš zveřejnit svoji minulost, svoje pocity, svoje s*ačky, musíš počítat s tím, že budeš nějak zaškatulkovaná. Doufám, že díky tomu příběhu a díky tomu, že se celou dobu držím, bude mít Mallory taky svoji škatulku – škatulku naděje, vůle a síly," přiznala Mallory Neradová, že i po více než dvaceti letech bez drog ji lidé stále soudí. Dnes pracuje v oblasti prevence kriminality a o svém životě vypráví v rámci různých besed a snaží se varovat mladé před konzumací návykových látek. "Napadlo mě to už ve fázi doléčování, chtěla jsem pomáhat – až si budu jistá sama sebou – jako ex-user (bývalý konzument drog pozn. redakce) terapeut závislým maminám ve fázi doléčování, předat jim své zkušenosti. Tak nějak vrátit světu tu možnost vstát z popela. K uskutečnění svého plánu jsem si potřebovala dodělat vzdělání. A tak jsem začala navštěvovat Evangelickou akademii. Postupem času jsem zjistila, že míst v sociálním sektoru, kde je potřeba pomoci, je mnohem více, ať už se jedná o práci se seniory, či dětmi v nízkoprahovém denním centru, či o práci mezi bezdomovci," vysvětlila Mallory pro ČT1, kdy se zrodil nápad pomáhat ostatním.

Mallory Neradová se k drogám nikdy nevrátila