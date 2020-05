Pája z Masterchefa se brání: Všechno je trochu jinak! Pavlínka je fajn!

Švec si rozhodně z kritiky na svou osobu nic nedělá a o tom, zda je skutečně mamánek, se otevřeně rozpovídal pro deník Extra! "Mamánek nejsem. Od rodičů jsem se odstěhoval v jednadvaceti letech. Osamostatnil jsem se. Udělal jsem konkurz do Národního divadla moravskoslezského, dostal jsem práci jako učitel hudby. Nestojí za mnou maminka. Máme ale neskutečně krásný vztah v celé rodině," prozradil amatérský kuchař!

Talent na vaření ale prý podědil právě po své mamince, která je bývalá kuchařka ve školní jídelně a díky ní se Pája rozhodl přičichnout k tomuto řemeslu! O svém otci sice Pája často nehovoří, důvodem je ale prý fakt, že na rozdíl od matky nemá nic společného s vařením.

"Mému tatínkovi to rozhodně líto není, že o něm nemluvím v TV. On je jiné povahy, než je moje maminka, které to naopak vůbec nevadí, že ji zmiňuji. Tatínek je spíš rád, že se tam neobjevuje. U nás celá rodina funguje. Naši jsou spolu čtyřicet čtyři let!" tvrdí Švec. Z rodičů si ale příklad nevzal, sám to má ve vztazích pořádně komplikované!