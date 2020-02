Kytarista z Mandrage promluvil o Víťovi v léčebně: Jak je na tom teď?

O Víťově závislosti se dlouho spekulovalo, ale s jistotou nevěděl nikdo nic. Nakonec to potvrdil klávesista František Bořík.„Já myslím, že to nejsou zdaleka jen drogy. Drogy jsou důsledek, ne příčina problémů. Víťovy trable sahají daleko hlouběji. Není to vůbec jednoduchý, jak se tvrdí. Určitě jsme měli dělat víc, protože kdybychom dělali víc, tak nejsme tady v téhle situaci. Tak jsme možná nějak selhali,“ uvedl pro Top Star magazín Bořík.