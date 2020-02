Humor černější než tma! Tohle jsou NEJLEPŠÍ fóry o Víťovi z Mandrage

Konec kapely Mandrage vydá na knihu. Stárnoucí členové skupiny, která je na scéně téměř dvacet let, se snaží přesvědčit frontmana, zjevně závislého na drogách, aby to nezdával. Ten se na to při příležitosti posledního koncertu před dlouhou pauzou prostě vykašle, i když sliboval, že tak neučiní. A přesně na základě toho končí Mandrage úplně. Bez Víta Starého to nemá smysl. Češi jsou však vtipálci a dokáží si udělat legraci i z totální tragédie.