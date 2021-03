Fanoušci Mandrage stále nechtějí připustit konec: Bolan to pořádně schytal!

Mandrage už více než před rokem odehráli svůj poslední koncert. Dnes mají mezi sebou bývalí kolegové z kapely vztahy na bodu mrazu. Fanoušci ale přes to stále doufají, že dojde k obnovení kapely, jednu věc ale nemůžou Josefu Bolanovi odpustit!

Kapela Mandrage se rozpadla díky dlouhodobým problémům Víta Starého s konzumací tvrdých drog. Ostatní členové kapely se již na úpadek frontmana nemohli dívat a raději projekt opustili.

Po rozlučkovém koncertu ve Fórum Karlín, kde již Starý chyběl, se ale k rozpadu kapely vyjádřil kytarista Josef Bolan a se závislým Vítkem si rozhodně nebral servítky.

"Já jeho démonům nerozumím," řekl tehdy deníku Blesk zklamaný kytarista, který vinil z celé situace právě zpěváka. "Že byl někde na léčení vůbec nevím. Nefungujeme. Kapela ukončila činnost. To je celé. A je to definitivní konec," vyjádřil se Bolan kriticky. Nejen díky tomuto prohlášení jsou vztahy mezi členy Mandrage nenávratně poškozené, stovky fanoušků ale i přes tento fakt stále doufají v happyend.

Fanoušci si návrat Mandrage přejí, minulost se ale nedá napravit

I když už od oficiálního rozpadu Mandrage uběhlo mnoho měsíců, věrní fanoušci se s tím stále nechtějí smířit. Pepa Bolan na svém Instagramu dostává pravidelně desítky zpráv i komentářů od lidí, kteří by si návrat populární kapely přáli.

"Nikdy jste mi ze života neodešli, vlastně na vás myslím úplně každý den a ať se někdy dáte dohromady, nebo ne, Mandrage za sebou nechalo tolik krásných písniček, že v mém srdci budou napořád," napsala například jedna ze sledujících a nebyla rozhodně sama.

"Pepo, nevěřím, že by se to nedalo nějak slepit a začít od začátku," přemlouvají kytaristu. Když se ale v houfu pochvalných komentářů zmínila fanynka o Starém, vyletěl Bolan jako čertík z krabičky!

"Víťa na sebe prozradil vše tím, jak vypadal," říká Pepa Bolan

"Pepo sleduji váš instagram a líbí se mi, co děláte a že to děláte s láskou. Ale co jste propálil na Víťu, to se nedělá. Kamarádům neeee," navezla se Pepy Bolana paní Monika, kytarista na to ihned podrážděně zareagoval.

"Netuším, o čem mluvíte, řekl jsem, že tohle si bude muset Víťa zodpovědět sám, akorát mě nebaví dělat, že jsem slepej a blbej, nic víc, nic míň. Myslim, že svým vizuálem toho na sebe prozrazoval dost sám. Víc se o tom nehodlám bavit," odsekl Bolan fanynce.

Je jasné, že Vítek Starý s Josefem Bolanem už na kávu společně nepůjdou a vzhledem k vyhroceným vztahům je skutečně návrat Mandrage aktuálně pouze sci-fi scénář…