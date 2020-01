Manžel Dominiky Gottové Timo Tolkki: Další milenka! Fanouškům je pro smích!

Vztah Dominiky Gottové a Tima Tolkkiho trval dlouhých osmnáct let. Manželé si však během soužití sáhli na samé dno. Utratili veškeré peníze, prodali auto a maniodeprese nakonec manželství úplně rozložila.

Psychicky nemocný manžel Gottové ji opakovaně podváděl a třešničkou na dortu bylo, když si do společného bytu přivedl mladou hudebnici Claudii Pearl a přímo před zrakem své ženy s ní měl sex!

Dcera Karla Gotta si následně sbalila věci a odjela žít nový život zpě do České republiky. Po návratu se Dominice daří a nevypadalo to donedávna, že by jí nevěrný manžel chyběl. Do doby, než přiznala, že nemá zatím podepsané rozvodové papíry! Tolkki ve stejnou dobu na svůj Facebook hlásal návrat k manželce. To se ale zase změnilo, Tim má totiž dle svých slov další novou známost!