Manžel Evy Pilarové Jan Kolomazník měsíc bez své milované: Stále velice trpí!

"Teprve postupně si uvědomuju, co všechno jsme spolu prožili. O to víc mi nyní schází. Chybí mi její vtipné komentáře, kterými se uměla přenést přes nastalé problémy. Třeba teď se mi rozbila pračka, Evička by to jistě nějak shodila, zasmáli bychom se tomu," zavzpomínal si Kolomazník v rozhovoru pro deník Aha.

Urnu své manželky si vdovec prý postavil do obýváku a dokonce si s ní povídá! "Mám ji u křesla, kde sedávám u televize a povídám si s ní. Aspoň tak jsme stále ve spojení. Než se zase sejdeme tam nahoře," popsal zdrcený Kolomazník své pocity.

Sedmatřicet let společné cesty se zkrátka nedají jen tak vymazat a je jasné, že smutek si v sobě vdovec ponese ještě hodně dlouho…