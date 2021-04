Hedvika Kollerová je konečně volná. Svému manželovi vzkázala: Čau lásko!

O tom, že má Hedvika Kollerová nejen půvab, ale i smysl pro humor, se mohli přesvědčit její fanoušci na sociálních sítích. Kráska totiž netajila nadšení, že je rozvod se slavným fotbalistou konečně za ní. Nechala mu na Instagramu zahrát písničku "Čau, lásko" a k tomu přidala všeříkající slovo "konec".

Dva roky čekala Hedvika Kollerová na to, až budou s manželem Janem Kollerem definitivně rozvedeni. Teď s největší pravděpodobností dostala to, po čem toužila. Hned se rozhodla svěřit se svými pocity svým sledovatelům na Instagramu.

Tam poslala svému teď už bývalému manželovi písničku "Čau, lásko" a napsala slovo "Konec". Jak Dino její odkaz na konec manželství ocenil, se neví. Jedno je ale jisté, Hedvika má zkrátka smysl pro humor.

Humorný vzkaz a písnička

Může si to dovolit. Žádnou nenávist k němu nechová, i přesto, že se po jejich rozchodu pralo špinavé prádlo na veřejnosti. Manželé si navíc psali nehezké vzkazy na sociálních sítích a Koller mluvil o své manželce jako o bývalé ještě předtím, než byli vůbec rozvedeni.

Teď je ale vše definitivní a rodiče dvou dcer spolu vycházejí skvěle. Hedvika je mu dokonce za tento dar, který jí Jan dal, vděčná.

„Ano! Už je to definitivní, ještě se to řešilo s právníky. Myslím, že jsme prožili nádherná léta společného života. Nemůžu vlastně ani říct, že nám to nevyšlo, protože máme dvě opravdu krásné dcery. A život jde dál. Myslím, že zůstaneme těmi nejlepšími rodiči, budeme se snažit, jak to jen jde. To je podle mě nejdůležitější,“ prozradila pro Expres.cz.

Střídavá péče a spokojené děti

I Honza tvrdí, že se svým bývalou ženou vychází skvěle a hlavně kvůli dětem si vychází vstříc. Mají je ve střídavé péči, což je vzhledem k panující koronavirové situaci velmi obtížné. Hedvika totiž žije s dcerami v Monaku, kde dříve její manžel působil.

„Naše holky jsou doma v Monaku. Takže než dodělají školu, určitě budeme tady a pak se uvidí. Mně je dobře tam, kde jsou šťastné moje děti,“ prozradila Expres.cz bývalá manželka fotbalisty.

Hedvika však do Čech za rodinou pravidelně jezdí, což má v plánu hned, co skončí koronavirová pandemie. Po vlasti a blízkých se jí totiž často stýská.

Na dokument o Janu Kollerovi se podívejte zde!

Zdroj: Youtube