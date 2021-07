Manželka zpěváka Voxela řekla, proč má milence: Vina za lásku k více lidem

Manželka hudebníka Voxela alias Václava Lebedy Marie na sociální síti vysvětlila, jak prožívá lásku k více partnerům. Manželé nedávno veřejně informovali o novém způsobu soužití, který se přirozeně objevil v jejich vztahu. Za svůj postoj ale sklidili obrovskou vlnu kritiky a pohrdání. Marie teď všem představila nového milence.

O polyamorii, kdy partneři mají několik milostných vztahů najednou, se toho v poslední době napsalo opravdu hodně. Přispělo k tomu prohlášení herečky Terezky Těžké, která se proslavila „rolí" náctileté dívenky v dokumentu o sexuálních predátorech V síti. Mladá umělkyně, která je dva roky vdaná za Jana Hůzla, totiž odtajnila, že má další poměr se společnou přítelkyní Áňou a ještě jedním partnerem. K herečce se později s podobným postojem přidala také modelka Daniela Zálešáková, zpěvačka Iva Frühlingová a nyní i Voxel s ženou Marií.

Zatím je to neskutečná jízda

Přesto manželé Lebedovi nechtějí svůj svazek nazývat přímo jako polyamorii. „Někdo na to kouká jako na ´volný vztah´, někdo říká ´polyamorie´, je nám to docela jedno, prostě jsme se rozhodli přijímat v lásce vše nové, co přichází. A je to zatím neskutečná jízda," uvedl ve svém vyjádření známý písničkář. „Rozhodli jsme se, že se nebudeme vlastnit, a uvědomili si, že to, co společnost považuje za ´lásku´, je častokrát jen ono vlastnění, žárlivost, závislost, lpění na druhém. To my nechceme. Chceme se milovat, ale nemít problém milovat kohokoliv jiného," dodal muzikant, který se proslavil hlavně písničkou V naší ulici.

Fanouškům Voxelův přístup k lásce podle všeho nedá spát. „Proč jste se teda nakonec brali? Mělo to vůbec nějaký smysl? Pokud chcete ulehčit vašemu svědomí, tak čekáte, že vám to tu každý schválí. Opravdu zvrácený pohled na manželství," hodnotí přístup manželů sledující v komentářích. Přitom ne všichni příznivci jsou vůči jejich rozhodnutí kritičtí. „Obrovský respekt, že jste s tím šli v dnešním zlém světě ven! Je to váš život, nikdo nemá právo vás soudit. Fandím vám!" dodala jedna z fanynek obdivně.

Žena Marie, která pečuje o dva společné syny a napsala knihu V nahotě, pak ještě blíže popsala svoje soužití s manželem. „Žijeme v pravdě a jsme v tom šťastní. Nikdy předtím nebyl náš vztah tak čistý jako teď. To ostatní, co se napíše, se okamžitě překroutí do lží, takže to teď necháme tak, jak to je, a není potřeba se k tomu více vyjadřovat nebo něco vysvětlovat, stejně si to každý přebere dle svého nastavení," řekla v rozhovoru pro Super spisovatelka. Ta se zároveň brání tomu, že by žila v polyamorii. „Tohle není polyamorie. Je to přijímání toho, co přichází. Za minutu může být vše jinak a je to naprosto v pořádku," doplnila.

Miluju manžela a miluju přítele

Zatímco Voxel zatím žije pouze s manželkou Marií, jeho choť navázala další poměr s milencem. Toho nedávno ukázala na sociální síti. „Život je krásný. Pestrobarevný. Překvapující. Život žije mě a já ho přijímám ve všech variantách. Děkuji za vaši podporu. Za každé otevřené srdce," napsala k příspěvku. Kromě toho Marie dodala, že blízký kontakt k více osobám pociťovala už jako dítě. „Odmalička jsem se vinila za to, že jsem cítila bezmeznou lásku k vícero lidem. Nebyla tam žádná omezení v tom, jestli se jednalo o ženy nebo muže. Já prostě milovala všechny. Jenže. Naše lidská mysl lásku překroutila," nechala nahlédnout do svého nitra zpěvákova žena.

K největší změně u Marie přitom došlo minulou zimu, kdy zřejmě potkala nového přítele. „Přijala jsem veškeré možnosti, které přicházely v podobě obrovských zkoušek, co se týká vztahů. A jakmile přišlo odevzdání a nádherné přijetí toho, co je, od té doby vím, že i kdybych skončila úplně sama, jsem šťastná. Pro mě je teď primární, co je uvnitř. Říkat pravdu a poslouchat srdce. Jsem naprosto otevřená. K sobě a ke všemu kolem. Miluju manžela a miluju přítele," vysvětlila Lebedová.

Podle Marie spolu oba muži výborně vychází. A když jí jedna ze sledujících napsala, že Voxelovi přeje také další partnerku, jeho žena jen velkoryse souhlasila. „Mám božího muže, kterému přeju to samé," nechala se slyšet. Zároveň ale jedním dechem vyvrátila, že by její milenec a manžel mezi sebou něco měli.

Poslechněte si písničku V naši ulici, kterou se proslavil zpěvák Voxel.

Zdroj: Youtube