Manželské etudy: Irena s Petrem miminko odkládali, teď nemají žádné

„Když jsme se vrátili, zkusili jsme spolu strávit víkend v Kutné Hoře, abychom zjistili, jestli to dokážeme a jaké by to bylo. Hned další víkend na to jsem odjížděla do Indie a tam si dala svůj restart. Po návratu jsme se začali dávat do kupy,“ vylíčila Irena. Jiného muže prý v mezidobí neměla. Potom, jaké zkušenosti nasbíral během odluky Petr, nepátrá. Díl končí tím, že je pár pořád bezdětný.