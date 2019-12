Manželské etudy: Jakub nevěry litoval, pak zdrhnul s milenkou na Slovensko

„Komická situace, on je trapný. Udělal něco, co je v učebnicích nevěry. Asistentka z práce,“ napráskala na kameru Mirka Jakubovu nevěru. Ten se nejdřív sám ve svém holobytě pokrytecky kál a omlouval. „Učím se sám vstávat, za rodinou jezdím pomalu každý víkend a snažím se každou středu. Na chvíli jsem ztratil hlavu, pak jsem se zaláskoval někde jinde, což není dobré, ale došlo mi, že to bylo chvilkové poblouznění. Cítil jsem, že jsem zamilovanej a nedalo se tomu bránit,“ přiznával. Tvrdil, že Mirka je jeho láska a snaží se napravit chyby, co napáchal.