Marcelu Březinovou osud krutě zkouší: Oběsila se jí maminka i manžel

Marcela Březinová

Zdroj: Tilen Vajt/Profimedia

Marcela Březinová má se smrtí ve svém životě bohaté zkušenosti. Nejen, že se musela smířit s úmrtím maminky, která se oběsila, když byla zpěvačka malá, ale i její manžel se rozhodl odejít ze světa stejným způsobem jako ona. Marcela se ale smrti nebojí a že by to bylo na covid, to už si vůbec nemyslí. Za pandemie se tedy nenechala ani očkovat.