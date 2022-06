Marcela Holanová o rozvodu s Šípem: Přišla o přátele, sebevědomí i rodinu

Zdroj: Profimedia

Dnes slaví zrzavá zpěvačka Marcela Holanová 71. narozeniny. Sexy kočka, která ve své době patřila mezi nejkrásnější české zpěvačky, za poslední dobu sešla a říká se, že z její oslnivé krásy, šarmu a temperamentu nic nezbylo.

Marcela Holanová se narodila 10. června 1951 v Praze, kde studovala na ekonomické škole. Bavil ji však ještě zpěv, tudíž docházela na soukromé hodiny. V sedmdesátých letech se seznámila s členy skupiny Faraon a bylo jasno. Zpěv u ní zvítězil.

Navíc v kapele potkala svého budoucího manžela Karla Šípa. Ten jí nejdřív psal texty a pak s ní začal žít.

„Bylo mi 18 a zpívala jsem v baru. Karel mě odtamtud dostal na pódium. Byl mou velkou láskou,“ zavzpomínala zpěvačka pro Blesk.

Se Šípem byla pětadvacet let, než mu přišla na nevěru

Byli spolu dlouhých pětadvacet let, než mu Marcela přišla na nevěru. Rok mu vztah s o třicet let mladší Ivou tolerovala. Věřila, že manžela přestane milenka bavit a vrátí se k rodině. Bohužel se návrat nekonal a Šíp se s Holanovou rozvedl.

Rozvod to byl dramatický. Manželé na sebe kydali špínu, pomlouvali se a bojovali o peníze. Vše se táhlo neuvěřitelně dlouho a oba toto období povužují za velmi náročné. Nakonec ale zpěvačka našla smíření.

„To se táhlo hodně dlouho, ale ještě předtím, než to bylo vyřešený, tak jsem mu odpustila,“ prozradila Holanová Blesku.

Finanční vyrovnání její žal nezmírnilo

Šíp jí sice nechal slušné finanční vyrovnání, ale to tehdy její zklamání nezmírnilo.

„Nebyla to satisfakce. Žádné peníze tu bolest a to všechno nedají vyvážit. To nejde,“ řekla pro a Aha! a dodala: „Uvědomila jsem si, že když se vám taková věc stane ve věku jako mně, tak se vám všechno zhroutí. Přijdete o přátele, o sebevědomí, o rodinu, absolutně o všechno. Začínáte hlavně znova. A to je strašně těžký."

Nyní už žije úplně jiný život a říká, že kdyby na tom byl Karel špatně, dveře by mu nikdy nezavřela a postarala se o něj. Před časem to ale začalo vypadat, že by se měla začít starat spíše o sebe. Na finále Muže roku 2021 se jí totiž přítomní lekli. Vypadala otekle, unaveně a nebyla úplně ve formě.