Jak Samková sbalila Adamczyka? Nic nepředstírá, má to zmáknutý, říká herec

„Já jsem byl surfovat v létě. Zkoušeli jsme to v Portugalsku. Jen jsem to zkoušel, nemůžu říct, že surfuju. Já jsem neměl moment, kdy bych se cítil dobře. Člověk pádluje proti vlnám, které ho mlátí do ksichtu a pak vás to smete dolů a odplaví na pobřeží. Je to tortura od začátku až do konce,“ směje se herec.