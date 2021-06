Marek Adamczyk a Eva Samková: Jak sbalila snowboardistka nesmělého herce?

Herec Marek Adamczyk a sportovkyně Eva Samková tvoří pár už přes tři roky, jak se ale poznali? "Vyhovuje mi dračice," říká hvězda seriálu Kukačky. Samková je zkrátka jeho osudovou ženou.

Marek Adamczyk a Eva Samková se seznámili v roce 2018. Poprvé se setkali na koncertě Pro Světlušku, kde měl Marek za úkol známou sportovkyni vyzpovídat.

Samková tehdy prý věřila, že bude dělat rozhovor s Markem Ebenem a tak pro ni byl příchod Adamczyka tak trochu zklamáním. "Já jsem čekala Ebena, kterého miluju, takže nebudu lhát, tohle mě trochu překvapilo. Zklamaná jsem ale úplně nebyla, protože jsem ho znala z Dabing street," prozradila snowboardistka před časem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Adamczyk zase Samkovou prý vůbec neznal a kvůli jejímu pověstnému knírku, který nosí na závodech, si myslel, že je Eva divná. "No, ten knírek byl takovej… Divnej," vzpomínal herec se smíchem na seznámení se svou drahou polovičkou.

Samková musela vztahu jít naproti, Adamczyk jí jako první nenapsal

Eva Samková musela Marka Adamczyka prý trochu popohnat k prvnímu kroku, sám by se jí totiž neozval. "Začal mě sledovat na Instagramu, taky jsem ho taky začala sledovat a předpokládala jsem, že mi napíše. Jenže on mi nenapsal. Tak jsem mu napsala první. Dával tam vtipné Instastories a já mu napsala, že je skoro stejně tak vtipnej jako já. To zabralo a pak mě pozval do divadla," popsala Eva Samková začátky s Adamczykem.

Partneři jsou spolu dnes již před tři roky a jejich vztah zatím jen vzkvétá. Během pandemie spolu dokonce začali cvičit, pak ale Adamczyk onemocněl covidem.

"Docela makám, i když mi to na pár týdnů přerušil covid. Ve chvíli, kdy jsem se začínal dostávat do formy, jsem onemocněl. Můžu říct, že covid je opravdu horší než normální chřipka, teplota pominula celkem rychle, ale delší dobu jsem kašlal, plíce se zotavovaly dlouho, takže mi trvalo, než jsem se vyzdravil," svěřil se herec Idnesu.

"Slabší partnerku jsem nikdy nechtěl, vyhovuje mi moje dračice," říká Adamczyk

Na otázku, zda Adamczykovi nevadí, že u nich nosí kalhoty spíše jeho partnerka, odpovídá jednoznačně. "Takhle to nevnímám. Znám samozřejmě podobné genderové stereotypy, ale nikdy mi nepřirostly k srdci, mně to takhle vyhovuje. Nikdy jsem nepotřeboval mít vedle sebe slabší partnerku, která potřebuje moji pomoc. Mně vyhovuje moje dračice," tvrdí zamilovaný herec.

Na rozdíl od jiných párů, Adamczyk a Samková si letošní karanténu užili, obvykle na sebe totiž nemají čas. "Máme za sebou asi dva měsíce, kdy jsme byli v podstatě doma spolu zavření a mohli se trochu líp poznat. Byli jsme samozřejmě trochu omezení, protože se nedalo vyrážet na výlety a něco podnikat. Snažil jsem se Evu přinutit, aby se mnou hrála na playstationu, ale to se mi nepovedlo. Dělali jsme všechno možné, vzájemně jsme si četli knížky, taky jsme pořádně doma uklidili. Vzpomínám na to jako na velmi příjemné období," uzavřel herec.

Adamczyk a Samková se potkali vlastně náhodou.

#youtube|_rVQTxxkDyI|1246s#