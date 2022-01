Zdrcený Marek Adamczyk: O zranění Samkové se dozvěděl po telefonu

Zdroj: Profimedia

Eva Samková si v půlce prosince přivodila během smíšeného závodu Světového poháru v Montafonu velice ošklivé zranění. V cíli sice vybojovala druhé místo, jen pár týdnů před startem vyhlížené olympiády se ale vyřadila na neurčitou dobu ze hry. O vážném stavu své partnerky neměl Marek Adamczyk ani tušení, jelikož se závod nevysílal v TV.

Eva Samková si před Vánoci nadělila velice nemilý dárek. Úspěšná snowboardistka si v cíli smíšeného závodu Světového poháru v Montafonu zlomila obě nohy.

Samkové tak ze dne na den vyhasl sen o olympiádě v Pekingu, kam měla v únoru odletět.

Sportovkyně se po úrazu dlouho neozvala svým fanouškům na Instagramu, jelikož musela podstoupit náročnou operaci a naplno se věnovat rekonvalescenci. I když je úraz Samkové vážný, hvězda sjezdovek se chce brzy znovu postavit na prkno.

Prošlapávám se k Novému roku

"A abyste si nemysleli, že ta fotka má bejt nějaká smutná, to se prošlapávám k Novýmu roku, krůček za krůčkem. Někdy je to dost nuda, jak vidíte na Evelínce, která by se asi radši vyvalila na gaučíku, ale hlavní je, že to jde! Děkuju vám všem, že mi držíte palce a budu se tou houštinou rekonvalescence prošlapávat dál, abych si mohla užít dvatisícedvacetdvojku. Každej krůček se počítá. A vy si ji užijte taky, ať už pro vás dvacetjednička dopadla jakkoliv," napsala Samková svým sledujícím pozdrav do nového roku a přidala fotografii s invalidním vozíkem a šlapacím kolem, na kterém intenzivně rehabilituje.

Zranění své lásky prožívá samozřejmě i partner Samkové, Marek Adamczyk. Herec má prý o svou závodnici starost pokaždé, když si stoupne na snowboard. "Když se dívám, tak se docela často bojím. Až doteď jsem měl štěstí, že se Evce zranění vyhýbala, přestože měla sezonu, kdy hodně padala," prozradil Adamczyk v rozhlasovém pořadu Zálety Aleny Zárybnické.

"Trošku mě to uklidnilo, takže jsem získal dojem, že je to poměrně bezpečný sport," dodal herec s tím, že Evě natolik věřil, že si žádné špatné scénáře nepřipouštěl. "Jezdila ale tak jistě, že jsem si vždycky říkal, že to prostě zvládne."

Naštěstí jsem to neviděl

Marek Adamczyk prý osudový pád Evy Samkové neviděl. "Naštěstí jsem to neviděl, protože to bylo v závodě, který v televizi nevysílali," vysvětlil herec ve zmíněném pořadu.

Ten den sledoval výsledky pouze na internetu a Samková si s kolegou Janem Kubičíkem vedla skvěle. "Viděl jsem, že v týmovém závodě skončili druzí. To byl obrovský úspěch," popsal Marek.

Adamczyka prý ani ve snu nenapadlo, že se jeho přítelkyni během závodu mohlo něco stát. "Když mi pak Evka volala, tak jsem jí hned gratuloval. Teprve potom jsem zjistil, co se stalo. Vůbec to nedávalo smysl. Jak může někdo dojet druhý a přitom se takhle zranit? Když jsem to pak viděl, pochopil jsem…" uzavřel zdrceně.

Eva Samková se chce co nejdříve vrátit k závodění