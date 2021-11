Marek Eben o moderování Hámy: Tereza je teda hezčí, to si musíme přiznat

Zdroj: profimedia

Sobotní živé vysílání StarDance proběhlo velice netradičně. Kvůli covidu chyběla moderátorka Tereza Kostková a Marek Eben dostal jako náhradníka Aleše Hámu. Ten kvůli nabídce dokonce zrušil rodinnou dovolenou. Jak okomentoval vzniklou situaci Eben?

Poslední epizodu taneční soutěže StarDance zkomplikovalo začátkem týdne zjištění, že moderátorka Tereza Kostková má covid. Jako náhradu za ni produkce nakonec po dlouhém napínání vybrala Aleše Hámu.

"No a je to venku. Tak dlouho se vybírala moderátorka, která by to vzala za Terezu Kostkovou, až jsem někoho napadl já. Měl jsem dnes odletět s rodinou na 3 dny do Španělska, tak letí sami, protože nabídka tohoto typu se dá jen těžko odmítnout. Takže Terezko ty se uzdrav, ať si příští týden ready," oznámil Aleš Háma na svém Instagramu den před živým vysíláním StarDance.

Nakonec chyběli kromě Kostkové i další účinkující, večer ale dopadl nad očekávání.

Tereza je hezčí, říká Eben

"Jsem moc rád, že to Aleš vzal, přál jsem si, aby to tak dopadlo. Protože to bude těžký přenos a on má zkušenosti, vkus a vtip," vysekl Marek Eben Alešovi Hámovi poklonu dle Stars24.

"Tereza je teda hezčí, to si musíme přiznat, to už Aleš do soboty nedožene, ale jsem mu moc vděčný, že nám v téhle prekérní situaci pomůže a určitě to zvládne výtečně, o tom nepochybuji," dodal Eben s humorem sobě vlastním.

Kvůli nařízené karanténě v sobotu netančili Simona Babčáková a Mirai Navrátil. Zatímco herečka se k věci nevyjádřila a odmlčela se na sociální síti, známý zpěvák si neodpustil komentář na svém Instagramu.

Mirai se ohradil: Nejedu antivax

"Antivax teorii určitě nejedu. Já osobně jsem prodělal těžký covid v době, kdy vakcína nebyla dostupná a dodnes mám x následků, které se snažím vyřešit. Průběžně chodím na kontrolu protilátek, které zatím mám. Doktor imunolog mi doporučil počkat, než mi hladina protilátek klesne. Naše legislativa bohužel hladinu protilátek neuznává, ale to pro mě není důvodem měnit postoje. Má-li k tomu člověk pádné argumenty, rozumím oběma táborům. Svět není černobílý. Naštěstí. A černobílá pravidla v něm někdy generují srandovní situace," vysvětlil Mirai Navrátil na svém Instagramu.

Příští týden už by měli všichni soutěžící vrátit na taneční parket. O přízeň diváků nyní soutěží Simona Babčáková, Jan Cina, Zdeněk Godla, Marika Šoposká, Tereza Černochová, Mirai Navrátil, Andrea Sestini Hlaváčková, Tomáš Verner a farářka Martina Viktorie Kopecká. Jako první opustil StarDance Pavel Trávníček.

