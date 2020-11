Z Ebena je spisovatel: Oblíbený moderátor čas v karanténě umí využít

Nároky na čtenáře veliké nemá. „Mně by úplně stačilo, kdyby se u toho čtenáři trochu pobavili. Ta doba, kterou teď žijeme, je fakt docela náročná,“ řekl Eben. Knížka je zkrátka pro lidi, co se chtějí zasmát a zapomenout na problémy kolem nás.

Dle něho to může číst každý. „Je to pro muže i ženy, jedna známá mi řekla, že to četlo i její devítileté dítě,“ raduje se. „Délka je tak akorát a můžete to číst z jakékoli stránky. Nemá to žádný kontinuální děj. Něco se váže k Vánocům, něco k Velikonocům,“ láká případné kupce.