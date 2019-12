Životní tragédie Marka Ebena: Ochrnutí manželky a velké stěhování! Jak teď žije?

V den 26. narozenin moderátorovi manželky se stala další věc, která jim změnila život. Nestihli se ani oklepat ze ztráty dcerky a už se měli poprat s další vážnou nemocí!

Markéta se dívala na televizi, když jí začala nesnesitelná bolest hlavy. Pak upadla a probudila se až po sedmi týdnech, upadla do kómatu. Diagnóza byla silná mozková mrtvice. Nikdo tehdy nevěděl, zda přežije a pokud ano, tak jaké budou následky.

Přežila, zůstala však upoutaná na invalidní vozík a musela se smířit s faktem, že už se nikdy nestane matkou. Kromě toho jí ochrnula půlka obličeje. Pro Ebena to bylo hrozné období, za ženou dojížděl do nemocnice dohromady více než rok. Měl však jasno! "Svou ženu bych neopustil, nenapadlo mě to ani na minutu," řekl a to také dodržel! Markétu neopustil a krásně se o ní stará. Kvůli ní také učinil další rozhodnutí, odejít z Prahy.