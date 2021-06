Marek Eben a Markéta Fišerová: Překonali ztrátu dítěte i životní hendikep

Marek Eben patří mezi naše nejkvalitnější a nejoblíbenější moderátory. Jeho laskavý humor, velký přehled a charisma ho v této profesi řadí mezi naprostou špičku. V soukromém životě si ale prošel peklem. Jeho manželství s herečkou Markétou Fišerovou provázela jedna tragédie za druhou.

Byli mladí, krásní a oblíbení. Seznámili se na Pražské konzervatoři, kde oba studovali. Ona se proslavila jako herečka v seriálech My všichni školou povinní a Třetí patro, on už jako malý kluk rolí Válečka v seriálu Kamarádi. Mladí talentovaní studenti se do sebe zamilovali a začali spolu chodit.

V roce 1982 se vzali. Prý to ale nebylo z žádného romantického důvodu, ale kvůli tomu, aby Eben nemusel platit tehdejšímu komunistickému režimu daně.

"Seděli jsme na chodbě Pražského kulturního střediska, každý jsme měli v ruce diář a hledali jsme, kdy bychom se mohli vzít. Nemohli jsme najít žádné datum. A jediné, které bylo volné, bylo 18. prosince. Pak mi někdo říkal, že je to dobré, protože komunisti, když je ti víc než 25 let, tak ti strašně zvednou daně, kdybys byl svobodný. Ale když jsi ženatý, tak to tak nebude. Říkal jsem si, že je to výborné, že to tak udělám a nedám jim ani korunu," prozradil Eben pro eXtra.cz.

Nešťastné těhotenství a předčasný porod

Nakonec se tedy vzali a čekali, že bude následovat šťastný a spokojený život. Bohužel tomu tak nebylo, nejen, že Marek a Markéta už tehdy měli naprosto rozdílné povahy, přičemž ona je horkokrevná, on kliďas, ale navíc krátce po svatbě Markéta otěhotněla. Miminko však porodila už v sedmém měsíci. Lékaři se dceru snažili všemožně zachránit, bohužel se jim to ale nepodařilo. Děvčátko po pár dnech zemřelo a v Ebenovi i Fišerové to zanechalo velkou prázdnou díru.

Markéta do toho trpěla vleklými zdravotními problémy. Po prodělání chřipky dostala zánět srdečního svalu a do toho ji našli tuberkulózní nález na plicích. Aby toho nebylo málo, v den hereččiných šestadvacátých narozenin, začala špatně vidět a silně ji rozbolela hlava. Skončila v nemocnici, kde upadla do kómatu. Šlo o mozkovou mrtvici. Lékaři mladé ženě nedávali příliš šancí. Nakonec ale Markéta vše zvládla, bohužel však zůstala ochrnutá.

Eben se nikdy nerozvedl, zachoval se jako gentleman, opravdový chlap a milující manžel. Obětoval své ženě celý život. Cvičil s ní, pomáhal jí, sháněl ty nejlepší lékaře. Nakonec se herečka dostala do takové formy, že mu občas dělá i doprovod na společenských akcích. Žijí spolu v bezbariérovém domečku nedaleko Karlových Varů a těší se z každého dne.

Strach z koronaviru a izolace na vesnici

Teď prošli další zkouškou, stejně jako mnoho z nás, tou byla pandemie koronaviru.

"Snažíme se nepanikařit. Ale protože moje manželka patří do ohrožené skupiny, vzhledem ke svému handicapu, a moje maminka, které je dvaadevadesát let, rovněž, tak se snažíme rizikům epidemie nechodit moc naproti. Snad výhodou je, že přebýváme u Karlových Varů v malé vesnici, kde je omezený počet lidí," řekl Eben pro Život v Česku.

Nyní už se snad blýská na lepší časy a manželé si konečně budou moci oddechnout. Zasloužili by si to. Není mnoho párů, které by tyto peripetie ustály a zůstaly spolu v dobrém i zlém. Za to všechno patří Ebenovi velký obdiv a respekt.

