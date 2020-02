Nešťastná minulost Markéty Fišerové: Kóma, ztráta dítěte a tubera!

Manželé trávili běžný večer u televize, z ničeho nic ale Markéta začala mít nesnesitelné bolesti hlavy. Marek ji odvezl do nemocnice, kde lékaři konstatovali, že jeho žena prodělala mozkovou mrtvici.

Druhý den ráno Markéta upadla do bezvědomí a její prognózy nebyly vůbec příznivé! "Dávali jí velmi malé šance na přežití," vzpomíná na zlomovou událost Eben. Jeho žena nakonec byla v kómatu sedm týdnů!

Marek svou lásku neopustil a trávil s ní všechen čas, zrušil veškeré pracovní závazky. Markéta se probrala s vážnými následky. Dříve nádhernou herečku změnila nemoc k nepoznání. Ochrnul jí obličej, tělo a dýchala pomocí přístrojů. Díky obětavosti svého manžela ale dokázala překonat děsivé následky po mrtvici a postupně se musela naučit vše od začátku! Marek celou dobu stál po jejím boku a pomáhal jí vrátit se zpět do života.

Fišerová přes veškeré rehabilitace skončila s nenávratným postižením a na vozíčku. První roky popisuje jako nejtěžší. "Kdybych neměl finance, musel jsem dát svou ženu do ústavu. Naštěstí ale moderování umožnilo, abych se o ni postaral finančně i fyzicky, měl jsem dostatek času," přiznal moderátor.

Nebylo to však jednoduché, sedm let musel Markétu vozit po schodech do panelákového bytu a zpět! Oddaný Eben ale přes veškeré útrapy nikdy nepřemýšlel, že by ji opustil!