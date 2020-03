Za sexistu Ebena kope Arichteva: Mně se líbí, jak to Marek dělá

Někteří mají jeho humor rádi, ale pro jiné je příliš sexistický. Marek Eben Čechy rozdělil na dvě půlky. Do té, která ho příliš nemusí, patří i filmový kritik Kamil Fila. „Možná je načase říct krutou pravdu: nejoceňovanější moderátor Marek Eben začíná pomalu patřit do starého železa. Děje se to už několik let a vrcholí to v jubilejní, desáté řadě televizní soutěže StarDance,“ uvedl svůj kritický text Fila.