Lambora o nelehkém dětství a životě na hraně: Musel se naučit se zbraní

Zdroj: TV Nova

Rozřešení případu Věčný život, kterým odstartovala nová řada Specialistů, s sebou přineslo i odtajnění jiné záhady. Tou bylo finální složení čtveřice policistů, kteří mají v popisu práce vyšetřování těch nejzávažnějších trestných činů. Kromě velitele majora Strouhala (Martin Dejdar) tvořili tým ještě kapitán Martin Kovář (Jiří Hána) a navrátivší se kapitánka Zuzana Koutná (Zuzana Kajnarová). Nyní k nim přibyl ještě kapitán Matěj Karas (Marek Lambora).

Kapitán Karas pracoval v utajení v rámci Národní protidrogové centrály a v případu smrti dealera s HGH byl dokonce jedním z podezřelých. Poté, co se vyjasnila jeho úloha v této kauze, přijal nabídku majora Strouhala (Martin Dejdar) a stal se tak posledním chybějícím členem party policejních Specialistů. Neskončil tak s pouty na rukou, ale naopak se zbraní a pouty v ruce. Pro Marka Lamboru se jedná o výraznou změnu, neboť si poprvé zahraje policistu a v rámci natáčení seriálu ho čeká i celá řada akčních scén, na které se podle svého vyjádření velmi těší. Na své si ale rozhodně přijdou i diváci (a pravděpodobně zejména divačky), protože v postavě kapitána Karase uplatní Marek Lambora nejen svůj nesporný herecký talent, ale také velké kouzlo osobnosti.

Život na hraně

Matěj Karas pochází z policejní rodiny, přesto – anebo právě proto – měl těžké dětství a v době dospívání žil dost na hraně a možná i za ní. Jistou dávku nezávislosti i nepřizpůsobivosti si s sebou přináší i do nového působiště, což u kolegů určitě způsobí více než jen občasné povytažení obočí. Přesto je jen otázkou času, kdy si je svou profesionalitou a bezprostředním přístupem k životu dokáže získat na svou stranu. Jednoduché to s ním ale určitě mít nebudou.

Naskakujete do rozjetého seriálu, který má velké množství fanoušků. Nemáte, Marku, trochu trému?

Trému mám vždycky, jakmile začínám točit pro mě nový projekt. Ani tak nezáleží na tom, jestli už běží, nebo naopak. Ale je pravda, že jsem asi více nervózní z toho, jak budou Matěje Karase diváci brát, když už seriál na obrazovkách nějakou dobu běží. Přeci jen Matěj svým příchodem trochu vody rozčeří. (smích)

Co prozradíte o své postavě? Ovlivnil jste dopředu nějak její vlastnosti, nebo jste se schválně nechal překvapit?

Kapitán Matěj Karas je kluk, který neměl úplně jednoduché dětství. Okolnosti ho dovedly k tomu, že se z něho stal trochu samorost. Je to floutek a drzoun. Po vzoru své rodiny se stal policistou, a než byl vybrán do týmu Specialistů, sloužil v Národní protidrogové centrále služby kriminální policie a vyšetřování v expozituře Liberec.

Z vlastní zkušenosti víte, že natáčení dlouhodobě vysílaného seriálu znamená velký zápřah. Jste na to připravený? A nebude problém to skloubit s vašimi dalšími závazky?

Připravený jsem. Zjistil jsem, že se potřebuji soustředit na jednu věc, abych byl sám se svým výkonem spokojený. Tudíž jsem k natáčení Specialistů nevzal nic jiného a mohu se tomu věnovat naplno. A udělal jsem dobře. Natáčecí dny jsou opravdu náročné, někdy hlavně fyzicky. Po večerech hraju v divadle, ale tak to budu mít už asi celý život. (smích)

Dosud jste byl spíše spojován s romantickými postavami, nyní se však ocitáte v kriminálním seriálu, jehož hlavní náplní je vyšetřování nejzávažnějších trestných činů. Jak se na to těšíte a je to velká změna?



Těšil jsem se šíleně. Myšlenkové pochody, které každý kriminalista ve své práci má, mě fascinují. Jede jim v hlavě tolik věcí a zkusí milion špatných cest, než se doberou k té jedné správné a pachatele usvědčí. Navíc mít za pasem zbraň a moci říct větu „Kapitán Karas, kriminální policie“ je vlastně docela adrenalin (smích). Ale abych se přiznal, první den, kdy jsem měl tuto větu říct na place, pro mě byl jeden velký stres. Aby zněla tak, jako byste ji říkal automaticky a každý den desetkrát, pro mě nebylo jen tak.

Prošel jste nějakou odbornou průpravou? A jak vám policejní dovednosti šly?



Ano, před natáčením samotného seriálu jsem prošel základním školením zacházení se zbraní. Byl to takový dvouhodinový rychlokurz. Člověk má z akčních filmů a seriálů pocit, že držet zbraň nic není. Jako malý jsem si nehrál skoro na nic jiného než na vojáky, a tak jsem měl pocit, že vím, jak na to. Opak byl ale pravda. Má to své zásady, kterými bychom se jako kriminalisté měli řídit. Například samotné a na pohled jednoduché vytahování zbraně z pouzdra a nabíjení v rychlém sledu je něco dost náročného. Ale s každým natáčecím dnem se se zbraní seznamuji víc a víc.