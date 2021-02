Marek Lambora a Andrea Bezděková o své lásce: "Jsme šťastní!"

Několik měsíců se spekulovalo, že Marek Lambora a Andrea Bezděková jsou pár. Před několika dny se podařilo paparazzi novinářům vyfotit první společné fotky dvojice a tak musel herec ze Slunečné s pravdou ven. Lambora napsal na svůj Instagram první vyjádření ke vztahu s modelkou a vyznal se v něm ze svých citů.

O tom, že Marek Lambora a Andrea Bezděková mají k sobě blízko, si už několik měsíců štěbetali i vrabci na střeše. Fanoušci modelky již v létě zpozorovali, že s Lamborou postují stories ze stejných míst, tehdy ale ještě vztah Bezděková zapřela.

"Během karantény spousty lidí navštívilo stejná místa, nevidím na tom nic divného, určitě se nevídáme," tvrdila zarytě půvabná Miss.

Když se ale podařilo před pár dny paparazzi novinářům nachytat Lamboru s Bezděkovou na zamilované procházce, museli s pravdou ven. Oblíbený herec ze Slunečné konečně svou lásku potvrdil a dopřál svým sledujícím první společnou fotku s krásnou modelkou.

Marek Lambora potvrdil, co už všichni tušili



"Protože jde o někoho mně blízkého a drahého, tak bych se chtěl touto fotkou vyjádřit k dnešnímu článku, který vydal nejmenovaný plátek. Soukromí je podle mého jedna z nejdůležitějších věcí, kterou každý máme a tak si myslím, že je důležité si ho chránit a bedlivě střežit. A tak tomu je i u lásky. Měla by se hýčkat, opětovat, přijímat, ale hlavně chránit. Proto jsme si s Andreou chtěli dopřát to malé tajemství v podobě soukromí, abychom se mohli mít pro sebe jen my dva. Pomalu jsme uvažovali o tom, že bychom to světu chtěli sdělit a radovat se veřejně. A tak mě mrzí, že nám privilegium to říci jako první vzal "pan fotograf", napsal Marek Lambora na svůj Instagram.

Herec byl prý v šoku, ani on, ani jeho nová přítelkyně neměli ani tušení, že je více než tři hodiny někdo pronásledoval!

O fotografovi za zády neměli Lambora s Bezděkovou ani tušení

"Dotyčný nás dvě hodiny sledoval na procházce a povím vám, že nebylo úplně příjemné zjistit, že vám takovou dobu někdo šlape na paty a vy o tom nevíte," postěžoval si Marek Lambora.

V druhé části svého vyjádření pak herec vyjádřil své zamilované pocity. "Každopádně bych chtěl říct, že jsme ŠŤASTNÍ! Moc děkuju za hezké a přejícné zprávy, které mi dorazily, mám z nich velkou radost," libuje si hvězda Slunečné.

"Na závěr, tohle místo nás nejspíš baví, protože přesně tak jsme se cvakli i bez sněhu. Pane fotograf… Děkujeme za fotku u tříděného odpadu, protože takovou ještě nemáme," dodal ironicky Lambora. Nezbývá než dvojici popřát mnoho štěstí i do budoucna.