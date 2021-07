Načapala ho s jinou! Marek Lambora a Andrea Bezděková se v novém klipu rozešli

Herec Marek Lambora a modelka Andrea Bezděková tvoří pár již několik měsíců. Oba si své soukromí přísně střeží, a proto i delší dobu trvalo, než velkou lásku přiznali. A právě o to víc nečekaným se jejich nejnovější rozhodnutí jeví. Společně si totiž zahráli ve videoklipu, kde ztvárnili dvojici, jež prochází vztahovou krizí.

Vztah dlouhou dobu úzkostlivě tajili, nakonec je prozradily paparazzi fotografie. Herec Marek Lambora, představitel Janka ze seriálu Slunečná, a modelka Andrea Bezděková prožívají láskyplné chvíle již několik měsíců, a dokonce spolu už bydlí. Soukromí je pro ně ovšem prioritou a málokdy o velké lásce mluví. „Jsme spokojení a šťastní, nebyl důvod to hned vykřikovat do světa,” nechala se po provalení vztahu tehdy slyšet Bezděková pro super.cz a z jejích slov bylo patrné, že spolu s Lamborou rozhodně nemíní zasvěcovat fanoušky a příznivce do svého soukromí.

Nečekaný krok

Právě ti, kdo se krásného páru nemohou nabažit, mají nyní speciální příležitost si Marka a Andreu bok po boku pořádně vychutnat. Kapela UDG totiž natáčela videoklip ke své nejnovější písni Ještě jednou. Když kluci z kapely přemýšleli, koho do klipu obsadit, padlo jméno právě Marka Lambory. Hudebníci se s nim totiž velmi dobře znají. „Kluci z kapely UDG pocházejí ze stejného města jako já, takže se jednalo především o sousedskou výpomoc. Navíc cele natáčení bylo fajn a velmi si ho celý tým užil,” svěřil se Lambora pro super.cz.

A kdo jiný měl ve videoklipu ztvárnit předmět Lamborovy lásky než právě jeho skutečná přítelkyně Andrea Bezděková. Dvojici to tak nesmírně sluší nejen v jejich reálných životech, ale i před kamerou. Dočkají se jejich fanoušci i další společně spolupráce?

Bude svatba?

Andrea Bezděková byla nedávno jedním ze svatebních hostů herečky Denisy Pfauserové, která si řekla své „ano” se svým dlouholetým partnerem Honzou. A po obřadu se již tradičně rozhodla házet kytici, kterou úplnou náhodou chytla právě Bezděková. Znamená to snad, že teď dvojice plánuje výměnu prstýnků?

„Nikam jsem neběžela, letěla mi rovnou na hlavu, tak jsem zvedla ruce,” popisovala moment modelka pro super.cz. Na svatbu se ale momentálně zatím necítí. „Na téhle vlně já ještě nejsem,” prozradila.

Nový videoklip kapely UDG vypráví příběh nešťastné lásky

Zdroj: Youtube