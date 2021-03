Osudová chyba herce ze Slunečné: Bude Marek Lambora do smrti litovat?

Marek Lambora přijal roli Janka Linharta ve Slunečné s povděkem. Je zřejmé, že ho vystřelila do výšin. Po dříve neznámém klučinovi pálí každá jedna fanynka oblíbeného seriálu. Lambora může na základě toho brát jednu nabídku za druhou a k tomu všemu ještě získal srdce krásné modelky Andrey Bezděkové. Nebyla ale tohle všechno tak trochu chyba?

Slunečná bez Lambory by nebyla Slunečnou. Janek Linhart ji jakožto hlavní hrdina společně s Týnou udává děj. V budoucnu by se ale mohlo stát, že bude toho všeho litovat. Herec totiž nadosmrti bude už zbohatlický synek Janek.

Většina fanynek ho tak vidí už teď. Vymanit se ze škatulky takových rolí bude složité. Z mnoho herců se pak stávají herci jedné role a přesně to se může stát i Lamborovi.

Janek Linhart je bohatý syn, který touží po krásné Týně a je ochoten pro to udělat cokoli. Dokonce i pomáhat na statku, i když to tedy opravdu není jeho hobby. Novodobá pohádka na pokračování sklízí u diváků velký úspěch.

Slunečná sklízí u diváků velký úspěch

„Mně se na Jankovi líbí, že se nevzdává. On o tu Týnu prostě bojuje. Ona toho má moc k řešení a je taková až moc racionální, tak Jankovi utíká. Ale on to nevzdává a je vytrvalý, to se mi na něm líbí,“ prozradila webu eXtra.cz představitelky Týny Eva Burešová.

Těžko říct, zda Lambora ještě někdy dostane roli, která Jankovi nebude charakterově podobná. V minulosti sice Lambora hrál i v jiných seriálech, ale nikdy nedostal takový prostor.

Lambora si z toho všeho nic nedělá. Momentálně je až po uši zamilovaný do modelky Andrey Bezděkové, a to je jediné, co ho zajímá. Jejich lásku se snaží chránit, jak to jen jde.

Soukromí je pro Lamboru posvátné

„Soukromí je podle mého jedna z nejdůležitějších věcí, kterou každý máme a tak si myslím, že je důležité si ho chránit a bedlivě střežit. A tak tomu je i u lásky. Měla by se hýčkat, opětovat, přijímat, ale hlavně chránit,“ napsal na svůj Instagram herec.

„Proto jsme si s Andreou chtěli dopřát to malé tajemství v podobě soukromí, abychom se mohli mít pro sebe jen my dva. Pomalu jsme uvažovali o tom, že bychom to světu chtěli sdělit a radovat se veřejně,“ dodal. Překvapení to pro veřejnost příliš nebylo, jelikož to stejně všichni už nějakou dobu tušili.

Lambora je nejen dobrý herec, ale i skvělý zpěvák

Zdroj: Youtube