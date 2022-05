Vysněná žena Marka Lambory: Musím se s ní hodně smát a mít stejný náhled na svět

Marek Lambora se ze dne na den stal slavným, když začal hrát v seriálu Slunečná. V tu chvíli se na něj začaly lepit slavné a krásné ženy. Marek má ale jasno, aby ho žena zaujala, musí splňovat určité podmínky.

O tom, že je mladý herec Marek Lambora velký fešák, není pochyb. O tom, že je velký sympaťák, také ne. Jaký má ale vkus na ženy a co musí žena mít, aby mladého krasavce zaujala?

Lambora nikdy o svém soukromí příliš nemluvil, ví totiž, že by se to mohlo obrátit proti němu. Pro nasehvezdy.cz však prozradil, o jakou partnerku má zájem.

„Nejdůležitější je pro mě, abychom si rozuměli, abychom se měli čemu smát a abychom měli stejný pohled na svět."

Možná se budete divit, ale po fyzické stránce vyhraněný vkus nemá a jeho partnerka rozhodně nemusí být misska nebo modelka. Pak je ale s podivem, proč tak dlouho randil s modelkou a Miss 2016 Andreou Bezděkovou.

Bezděková mu dělala hospodyňku

S tou se sice v minulém roce rozešel, a to i přesto, že se z krásky stala domácí hospodyňka, která Markovi vařila, pekla, prala i uklízela. Dokonce byla několikrát přistižena jak svému milému nese oběd v krabičce do divadla nebo na natáčení. Prostě se zdálo, že je vše, jak má být a pár je spokojený. Nakonec se stejně rozešli, i když se nyní spekuluje o velkém návratu.

"Nikdy jsme s Márou nebyli ten pár, který by měl potřebu dávat na odiv, jak se máme rádi. Střežili jsme si to pro sebe, stejně jako si nějaký čas střežíme informaci, že už pár společně netvoříme. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Rádi se máme stále, ale dnes už jen jako přátelé," vyvrátila na Instagramu Bezděková.

Zda je to pravda a herec a modelka jsou jen dobří přátelé, ukáže čas. Z večírku spolu každopádně odcházeli a kdyby se k sobě vrátili, bylo by to jenom dobře. Podle fanoušků patřili k nejkrásnějším párům českého showbyznysu.

Se svými bývalými dodnes kamarádí

Ani předtím nelovil herec v běžném rybníčku, ale mezi celebritami. Před Andreou jeho náruč zahřívala pohledná sexy herečka Šárka Vaculíková, která nyní boduje ve filmu Vyšehrad. Ta je sice o nějaký ten rok starší než Marek, ale tomu to nevadí, prý vyhledává starší ženy.

I s tou zůstal herec po rozchodu dobrým kamarádem. Dokonce spolu letos oslavili Silvestra. Nic se ale nezměnilo a Marek je nyní sám. Nevadí mu to a užívá si svobodného života ve víru velkoměsta.

"Jsem spíš městský typ. Mám rád přírodu a výlety, ale neumím si zatím představit, že bych si koupil dům na samotě, a do Prahy dojížděl hodinu a půl. Potřebuji kontakt, povídat si s lidmi a být někde ve společnosti," objasnil Lambora, proč ho z města nikdo nedostane.