Co si o sobě myslí? Marek Lambora šokoval fanoušky svým vyjádřením

Právě kvůli chemii, která je mezi seriálovými postavami Týny a Janka, by spousta fanoušků uvítala, kdyby si spolu dvojice představitelů začala i v reálném životě. Podle známé kartářky Michaely Kudláčkové by ale takový vztah nemohl fungovat.

„V případě, že by tedy byli partneři, pokud oni tvrdí, že je to jen seriálová iluze, tak si podle toho, co vidím, myslím, že by u toho měli zůstat. Ona by měla ve vztahu jako partnerka pocit, že jí Marek ubližuje, a on by měl pocit, že ona ho omezuje. Celkově by ten vztah byl velmi stresující,” nechala se kartářka slyšet pro eXtra.cz.