Marek Lambora popsal svou roli ve Specialistech: Je to floutek a drzoun

V týmu Specialistů došlo na velké změny - na vlastní žádost ho nedávno opustila nejen kapitánka Jana Šafářová (Eva Leimbergerová), ale také kapitán Tomáš Beran (Jacob Erftemeijer). V seriálu se ale nově objeví jeden z nejvýraznějších hereckých talentů své generace Marek Lambora.

Odchody Jany a Tomáše přišly v podstatě zároveň, což postavilo majora Strouhala (Martin Dejdar) před problém, jak je ve svém týmu adekvátně a také rychle nahradit. Naštěstí mu jako na zavolanou zaklepala na dveře jeho kanceláře kapitánka Zuzana Koutná (Zuzana Kajnarová), aby se nahlásila do práce po návratu z rodičovské dovolené. Brzy po ní se na oddělení objeví i další ostřílený policista, vrchní komisař a někdejší šéf Specialistů Pavel Vondráček (David Prachař). Ačkoli může policistům pomoci s vyšetřováním, tak se zdá, že z něj nemá major Strouhal až takovou radost. Z policejního prezidia totiž vrchní komisař přechází na post Strouhalova nadřízeného a vypadá to, že na případy bude mít mnohdy odlišný úhel pohledu, což může do budoucna vytvářet celou řadu třecích ploch mezi oběma ostřílenými kriminalisty. Změny a s nimi související mírné pnutí v týmu ale nijak neovlivní společnou snahu všech detektivů odhalit a dopadnout pachatele vyšetřovaných trestných činů.

Žena je v mužském kolektivu potřeba

„Se Specialisty jsem prožil krásné tři roky natáčení a po třech letech se vracím, trojka je magické číslo!,“ říká ke svému návratu David Prachař a dále se svěřil s tím, co se mu vybavilo, když se o svém návratu poprvé dozvěděl: „Nejvíc jsem asi vzpomínal na kolegy herce, Honzu Zadražila, Kubu Štáfka a Zuzanu Kajnarovou. A kromě nich i na místa natáčení různě po Praze, dost z nich se objeví i v nových dílech, byť já si jich tolik neužiji. Většinou totiž natáčím v kancelářích.“

Zuzana Kajnarová si zase pochválila svou pozici jediné ženy v jinak výlučně mužském týmu: „Já si myslím, že je vždy fajn být v mužském kolektivu, protože pokud to nejsou muži, kteří ženy nevnímají nebo je nerespektují, tak se k nim vždy chovají ohleduplně a hezky. A navíc má postava Zuzany ve scénářích jistý ženský prvek, takže některé situace řeší smířlivěji než ‚horkokrevní‘ muži. A také se se na jejich práci dívá více z psychologického hlediska.“

Jak zahýbe kartami Lambora?

Diváci se však mohou těšit i na novou posilu v týmu policejních techniků. K „Houdíkovcům“ totiž nastupuje asistent Václav Holeček (Matouš Ruml), který se záhy stane velmi vítaným pomocníkem při vyšetřování zločinů. A spolu s ním děním v seriálu výrazně zahýbe ještě jedna zbrusu nová postava, kterou ztvárňuje Marek Lambora. Ten svou roli popsal takto: „Je to kluk, který neměl úplně jednoduché dětství. Okolnosti ho dovedly k tomu, že se z něho stal trochu samorost. Je to floutek a drzoun.“ Jak ale zamíchá dějem, na to si diváci budou muset počkat až do uvedení premiérových dílů.

I v deváté sezóně zůstanou samozřejmostí napínavé zápletky, překvapivá rozřešení i akční scény, jež jsou neodmyslitelnou součástí policejní práce. Diváci se i tentokrát podívají na celou řadu atraktivních míst v Praze i jejím okolí, kde se odehrály trestné činy nebo kde Specialisté sbírají důkazy pro jejich vyřešení. Samotné případy pak úzce reflektují společenské události a trendy, se kterými se diváci každý den setkávají.