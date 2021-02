Drogy a prostitutky: Hvězda Modrého kódu Marek Němec promluvil o divokém mládí

I když vypadá na první pohled jako svatoušek, rozhodně jím není. Marek Němec má za sebou pořádně divoké mládí. Populární herec z Modrého kódu se totiž v rodném Chebu přátelil s prostitutkami a holdoval marihuaně.

Marek Němec pochází z Chebu a jak sám přiznává, nebylo tam úplně do čeho píchnout. „Co dělat v Chebu, když si v malém městě projdete všechny subkultury?“ pokládá Němec řečnickou otázku.

„Jezdíte na skatu, chodíte s prostitutkama do Rockáče (bar Jazz Rock Café – pozn.). Měl jsem oblíbenou, Angie, to byla chytrá holka. Doufám, že žije. Bylo mi patnáct, na triku jsem měl Lennyho Kravitze a ona byla smutná,“ popisoval v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Němec byl v mládí divočák

„Nic jsem s ní neměl, jen jsem si s ní povídal. Byla to studovaná holka, která ulítla na drogách. A já byl skateboardista maximálně s marihuanovým jointem,“ prozradil s tím, že tvrdých drog se v životě nedotkl.

„Později jsem chodil na diskotéky se zlatým řetězem, s rolákem a botama Fila,“ zavzpomínal na rané začátky devadesátek miláček divaček primáckých seriálů. Dnes žije Marek Němec naprosto odlišně. Je ženatý, má dvě děti, vlastní divadlo a točí seriál Sestřičky Modrý kód, do kterého si ho vyprosily samy divačky.

Z Modrého kódu totiž před časem sám vystoupil. „Jsem původně divadelní herec, nebyl jsem připravenej na přísun peněz ze seriálu. Tak jsem si pak zkusil se jich vzdát. A teď tady sedíme, protože jsem se vrátil,“ konstatoval Němec.

K původní profesi se už herec nevrátí

„Ty dva roky, co jsem netočil, jsem sbíral bylinky a chodil s papírem do sběrného dvora,“ zavtipkoval herec. „Věnoval jsem se divadlu a dětem, hrozně rychle rostou,“ řekl. Rodina je pro něj zkrátka na prvním místě.

Málokdo ví, že hercova původní profese je stavební projektant. K té se už Němec vracet nechce. Není divu, když má tolik příznivkyň. Ženy Němce zbožňují a byly by nejraději, kdyby hrál snad ve všech seriálech. To by ovšem nestíhal divadlo, které tak miluje.

Zdroj: TV Prima