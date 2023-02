Marek Taclík ve spárech divoké minulosti: Drogy, vězení i obrovské dluhy

Zdroj: PETR BÍLEK / MAFRA / Profimedia

Marek Taclík nedávno zářil v minisérii Docent, kde získal roli jednoho z vyšetřovatelů. Ačkoliv je herec velice úspěšný a daří se mu i v soukromí, stále ho pronásleduje temná minulost.

Život Marka Taclíka připomíná horskou dráhu. Ačkoliv už roky patří mezi nejlepší herce u nás a o pracovní nabídky nemá nouzi, v minulosti si několikrát sáhl na dno.

Taclík dokonce na začátku devadesátých let užíval drogy. "Jel jsem v LSD, speedu, tripech, kokainu a perníku. Nikdy jsem se nedostal do situace, že by se mi to vymklo kontrole. Žádné problémy jsem neřešil. Koketoval jsem s tím jako většina mladých lidí," svěřil se webu iprima.cz.

Kvůli omamným látkám navíc málem skončil ve vězení. V roce 1993 ho zadrželi na hranicích a při běžné kontrole u něj objevili drogy. "Vracel jsem se z výletu z Amsterdamu, to ještě byly na Rozvadově hraniční kontroly a já měl v batohu kus trávy. Žádný dealer jsem nebyl, měl jsem je pouze pro vlastní potřebu. Němci to ale vyhmátli a dostal jsem podmínku na tři roky," popsal herec své divoké mládí. Opravdové problémy ale přišly ve chvilce, kdy se Taclík dostal do dluhové pasti.

Milionové dluhy a osobní bankrot

Marek Taclík v roce 2004 ztratil schopnost splácet úvěr od banky. Na to se mu nabalily další dluhy a začarovaný kruh se zastavil až na částce 2 400 000 korun. Následně bylo proti herci vedeno hned několik exekučních řízení a veškerý jeho majetek skončil ve dražbě. Taclík se tak na nějaký čas ocitl bez střechy nad hlavou. Problémy navíc ze začátku řešil alkoholem. "Chlastal jsem první ligu," přiznal po letech.

Kvůli své finanční situaci dlouho nemohl narazit na ženu, se kterou by mohl založit vytouženou rodinu. Roky žil úplně sám a měl problém se s někým seznámit. Osud mu ale naštěstí do života přihrál osudovou lásku, barmanku Pavlu, která se jeho minulosti nezalekla a dodala mu klid a zázemí. Herec se tak dočkal největšího štěstí, když mu partnerka porodila dceru Matyldu a syna Antonína.

Ke svým dluhům proto musel Taclík postavit čelem. Vyhlásil osobní bankrot a soud mu v roce 2019 odklepl splátkový kalendář. Po dobu pěti let by měl měsíčně splácet částku 24 000 Kč. Jelikož jde dvojnásobný tatínek z role do role, ani takto vysoká splátka pro něj nebyla problém a příští rok už bude konečně moct hodit minulost za hlavu.

