Marek Taclík: Svou životní lásku potkal v hospodě! Za barmankou šel i Prachař!

Marek Taclík byl dlouho starým mládencem, vše ale změnila jeho partnerka Pavla Růžičková, se kterou neváhal založit rodinu!

Dvojice spolu má tříletou dceru Matyldu a osmiměsíčního syna Antonína a randí spolu od roku 2015. Herec měl před svou aktuální přítelkyní vztah s modelkou Kateřinou Krňanskou, kvůli které dokonce shodil dvacet kilo!

Po rozchodu byl Taclík několik let sám a tvrdil, že to se ženami neumí! Nakonec se ale nechal unést krásnou barmankou Pavlou, seznámení ale prý nebylo zrovna standardní a partneři na něj vzpomínají spíše s úsměvem, romantika to totiž nebyla!