Zemřel hokejista Marek Trončinský: Nebyl jediný. Brzy odešli i další

V posledních dnech otřásla českou hokejovou scénou smrt obránce a bývalého reprezentanta. Hokejista Marek Trončinský zemřel příliš brzy. Za dosud nevyjasněných okolností přišel o život v pouhých dvaatřiceti letech. Nebyl však zdaleka jediným českým sportovcem, který odešel do ve velmi mladém věku…

Nad úmrtím dvaatřicetiletého hokejistky Marka Trončinského se vznáší mnoho otazníků. Spekuluje se o tom, že na jeho předčasném skonu mohly mít podíl i drogy. Vzhledem k tomu, že byl Trončinský známý svým bouřlivým stylem života, rád se napil a dostal se do dluhů, fanoušci spekulovali i o sebevraždě. Zatím nic nebylo potvrzeno, nebyl by to však ojedinělý případ. V minulosti k podobným událostem došlo hned několikrát.

Smrt kvůli nešťastné lásce

Důvody, které vedou nešťastníky k černým myšlenkám, může být mnoho. Častokrát jde o rodinné problémy, špatnou finanční situaci, depresivní stavy či nepříznivé životní období, které jako by snad nemělo konce. Jedním z těch, jež neunesli tíhu svých problémů, byl i český skokan na lyžích Vladimír Podzimek. Ten byl ve své sportovní kariéře velmi úspěšný, v osobním životě ale zažíval muka. V roce 1994 v pouhých devětadvaceti letech spáchal sebevraždu oběšením. Důvodem byla podle webu isport.cz s největší pravděpodobností nevěra manželky.

Vztahové problémy pak dohnaly i fotbalistu Pavla Pergla ve věku čtyřiceti let. „Možná se mu zdálo, že se partnerka po porodu věnuje více dítěti než jemu. Nejsem na tohle žádný odborník, ale říkal jsem mu, že se to určitě časem srovná,” řekl k jeho smrti před lety trenér Martin Pulpit pro Blesk.

Dluhy i neznámý důvod

V dubnu roku 2017 přišla zdrcující zpráva pro fanoušky fotbalisty Františka Rajtorala. Toho dle webu eXtra delší dobu trápily rodinné problémy a deprese. K sebevraždě oběšením jej ale mohly dovést i velké dluhy. Život si vzal ve svém domě Turecku.

Jen o necelý měsíc později přišla pro fotbalové nadšence další tvrdá rána. Bývalý parťák Františka Rajtorala z plzeňské Viktorie David Bystroň se odhodlal k totožnému kroku, jako jeho kamarád. Ve sklepení domu ve Švýcarsku, kde hrál za klub US Schluein Ilanz, se oběsil. Za tragickou smrtí stály rodinné i finanční důvody. Fotbalista to dle spekulací webu isport.cz uvedl v dopise na rozloučenou.

Přestože po sobě zanechal šest dopisů na rozloučenou, ani jeden z nich přesně nevysvětlil, co za jeho smrtí stálo. Slavný československý a slovenský hokejista Dušan Pašek byl v roce 1998 nalezen s prostřelenou hlavou, a to přímo ve svém království – v kanceláři šéfa slovenského hokejového svazu.O důvodech se tak mohlo jen spekulovat. Mluvilo se ale o jeho spolupráci s komunistickou Státní bezpečností, velkém sportovním neúspěchu či obřích dluzích, který měly dle webu isport.cz vzniknout především z hraní hazardních her.

