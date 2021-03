Marek Ztracený trpí: Opět musel přesunout své koncertní turné

Oblíbený zpěvák a hudebník se v poslední době necítí vůbec dobře. Před několik dny mělo začít jeho odsunuté turné, na které se velmi těšil. Bohužel však pandemie koronaviru neustupuje, tak musel umělec šňůru posunout i podruhé.

Zpěvák Marek Ztracený nemá úplně snadné období, už podruhé totiž musel posunout dlouho očekávané turné, které mělo proběhnout už v loňském roce. Bohužel se koncerty s názvem Restart nemohou uskutečnit ani letošní jaro, protože situace ohledně pandemie koronaviru je ještě horší. Zpěvák tak pomalu propadá zoufalství a přemýšlí, jak pomoci tomu, aby se svět zase uzdravil.

„Dnes mělo v Brně začít naše vyprodané turné po největších hokejových halách. Měli jsme být s vámi a všichni na dvě hodiny hodit starosti za hlavu! Bavit vás a bavit se… Bohužel…“, posteskl si Marek před několika dny na svém Instagramu.

K příspěvku přiložil fotografii z minulých koncertních sálů a zavzpomínal tak na to, jak vypadal svět ještě před dvěma lety, když nikdo o existenci koronaviru neměl ani potuchy. Zpěváka přímo ničí myšlenka, kde je svět nyní a co vše se za těch pár měsíců změnilo.

Kdyby byl svět v pořádku

„Kdyby byl svět v pořádku, šel bych v tuhle chvíli ze šatny za vámi na pódium, natěšený, plný zdravé nervozity a štěstí. Byl by to jeden z těch okamžiků, na který bych nejspíš nikdy nezapomněl. Koukal bych pyšně na kapelu, jak jde přede mnou směrem k pódiu, a sledoval, jak to prožívají. To dělám tajně vždycky… Stáli bychom za pódiem a pomalu by končilo intro… 15 000 lidí by bouřilo a někdo by zařval - nejspíš já – ‚tak jdeme na to a užijte si to‘!“ pokračoval ve svém fňukání Ztracený, který opravdu současnou situaci nesnáší dobře a na jeho psychiku má katastrofální vliv.

Snaží se prý alespoň doufat a věřit, to ho drží při životě. Představuje si, jak zase stane před vyprodanou O2 arénou a rozvášní dav fanoušků svými peckami. Tvrdí, že to budou nejlepší koncerty jeho života, protože si je o to více užije. Není se čemu divit, hudba je jeho život a fanoušci hnací motor. Už rok však žije bez jejich energie a není to vůbec snadné.

Finanční stránka

Navíc na tom asi nebude úplně nejlépe ani po finanční stránce, prodal totiž apartmány na Šumavě, o které se dle svých slov nezvládal starat. Kde je ale pravda, ví jen on sám. Ne každý umí veřejně přiznat, že má finanční problémy, i když v dnešní nelehké době by na tom nebylo nic překvapivého.

"Poslední roky jsem tvrdě pracoval, prakticky nonstop, opravdu hodně jsem se snažil a nějakým způsobem nás zabezpečil. V tomhle směru zatím strach nemám. Navíc umíme žít i velice skromně. Když už do něčeho investujeme, tak do zážitků, drahá auta a luxusní věci mě nezajímají. Když člověk jede na dovolenou, není důležité, čím, ale s kým a co tam prožije. Takhle to mám nastavené," prozradil, jak se mu daří, pro Blesk.cz.

