Marek Ztracený si k úspěchu dopomohl podvodem: Vydával se za někoho jiného

Zdroj: Profimedia

Dnes se Marek Ztracený řadí mezi nejlepší české hudebníky a sklízí jeden úspěch za druhým, tomu ale předcházelo poměrně dlouhé období, kdy se zdálo, že na něj fanoušci brzy zapomenou. Když šlo do tuhého, věděl, že kolem sebe musí postavit tým lidí, na které se může ve všem spolehnout. Důležitá pro něj byla hlavně pozice manažera. A protože v okolí neměl nikoho, komu by stoprocentně věřil, role manažera se zhostil sám. Ostatní o tom ale nevěděli.

Když zpěvák Marek Ztracený v roce 2008 vydal píseň Ztrácíš, okamžitě vstoupil do povědomí veřejnosti. Song se stal absolutním hitem a denně jej hrála snad všechna česká rádia. Dá se říct, že se v tom momentu stala z rodáka ze Železné Rudy hvězda, jak se říká, přes noc. Marek Ztracený dokonce získal ocenění Český slavík v kategorii Objev roku. Jenže jak strmě jeho hvězda zazářila, tak svůj třpyt také začala ztrácet.

Namísto budování kariéry obrážel večírky

Marek Ztracený měl v té době ideální možnost chytit příležitost za pačesy a naplno rozjet svou kariéru. Jenže dával přednost spíše zábavě, a tak po večerech obrážel známé pražské kluby. Na hudbu sice nezanevřel a v letech 2010 a 2013 vydal dvě alba, ta se ale s žádným velkým úspěchem nesetkala.

„Zpětně to, že jsem hodně pil, hodnotím tak, že to má i svá pozitiva. Na večírcích jsem poznal spoustu lidí a teď, když někam jdu, něco potřebuju, tak díky tomu bujarému životu dost lidí znám a často mi taková společná vzpomínka na nějakou veselou akci usnadní komunikaci. Takže všechno má svoje. Navíc to byla chvílemi fakt zábava,“ zhodnotil svá bujará léta zpěvák v rozhovoru pro magazín Story.

Telefon se dvěma SIM kartami

Po neúspěšných letech se zpěvák rozhodl vrátit zpátky na koně. Věděl ale, že bude muset jisté věci udělat jinak. A proto odešel z vydavatelství, které jej zastupovalo, a rozhodl se, že bude sám svým pánem. „Když jsem odešel od vydavatelské firmy a řekl si, že si vše budu dělat sám a podle sebe, stal jsem se i sám sobě manažerem. Použil jsem k té roli své vlastní jméno,” prozradil letos Marek Ztracený v rozhovoru pro deník Právo.

„Někdy jsem se představil jako Miroslav Slodičák, manažer Marka Ztraceného. Měl jsem telefon na dvě SIM karty. Když zazvonil zeleně, tak jsem byl Marek Ztracený. Bylo to celkem fajn období. Sám sebe člověk jako manažer neošidí,” vyprávěl pozitiva, která byla s rolí manažera spojená.

Kvůli své „dvojroli” se ale čas od času dostával do prekérních situací. „Na schůzkách se mě ptali, zda mám s sebou manažera Míru, a já odpovídal, že zůstal doma. Jenže oni třeba odpověděli, že mu tedy zavolají. Ale můj telefonu ležel na stole a bylo jasný, že by mě odhalili, a tak jsem utekl na záchod. Bylo to neskutečný období. A proto jsem si nakonec raději našel manažerku,” smál se Marek Ztracený, kterému se nakonec veškeré jeho snažení naprosto vyplatilo. Dnes má statisíce fanoušků, kteří znají všechny jeho písně nazpaměť, a také se mu podařilo dvakrát vyprodat stadion Eden.