Proč Marek Ztracený končí s koncertováním? Důvod řekne až za několik měsíců

Zpěvákovi Marku Ztracenému se před pár dny podařilo zároveň rozveselit i rozesmutnit jeho fanoušky. Na sociální síti totiž oznámil datum svého vůbec největšího koncertu, který se uskuteční příští rok v červnu. K tomu ale uvedl, že půjde o jeho poslední koncert na několik let. A šokovaní příznivci zpěváka začala okamžitě spekulovat o tom, co za jeho pauzou může stát.

Zpěvák Marek Ztracený si během svého působení na české hudební scéně získal statisíce fanoušků, kteří znají nazpaměť všechny jeho legendární texty. Nejen pro ně si nyní připravil překvapení. Na sociální síti oznámil svůj velkolepý koncert, který se uskuteční 17. června 2023 na fotbalovém stadionu Eden. Půjde o jeho vůbec největší událost a zpěvák doufá, že se mu podaří stadion, jež pojme více jak 50 tisíc diváků, vyprodat.

Dlouholetá pauza

Fanoušci zpěváka byli při čtení rozsáhlého příspěvku o koncertu jistě nadšení. To ale jen do chvíle, než se v závěru dozvěděli, že bude tento koncert na několik let zpěvákův poslední. „Taky byste měli vědět, že tento koncert bude na několik let naším posledním veřejným vystoupením, a nejen proto do toho dáme úplně všechno,” napsal Marek Ztracený. A začaly se dít věci.

„Na několik let poslední? To mě děsí,” napsala posmutněle jedna z fanynek. „Jak jako poslední veřejné vystoupení na několik let?” přidala se další. A obdobných reakcí se pochopitelně objevovaly tisíce.

Všechno vysvětlí

Příznivci Marka Ztraceného se domnívají, že možná zpěvák plánuje svatbu a dalšího potomka a veškerou svou energii chce věnovat právě jen své rodině. Další variantou, která se jeví jako pravděpodobná, je, že si zkrátka Ztracený po několika aktivních letech chce dopřát zaslouženou pauzu.

Co je ale skutečným důvodem jeho stáhnutí se ze scény, se všichni dozví až příští rok. „Chci vás ujistit, že nás společně čekají velké věci, jak tenhle rok, tak i v budoucnu. Po Edenu o tom pokecám víc, ale vzhledem k tomu, jak se známe a jak si rozumíme, vím, že to pochopíte a naopak mi to schválíte,” snažil se Marek Ztracený všechny uklidnit.