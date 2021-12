Marek Ztracený způsobil poprask násilnou písní: Je mi do breku, přiznal

Zdroj: Profimedia

Marek Ztracený se stal absolutním vítězem obnovené hudební soutěže Český slavík. Hned druhý den ale místo gratulací obdržel zpěvák sprchu kritiky za text písně Stává se to i v lepších rodinách, kterou napsal před sedmi lety.

Marek Ztracený převzal štafetu po našem nejslavnějším zpěvákovi. Anketu Český slavík vyhrával pravidelně téměř padesát let v kuse Karel Gott, pak ale soutěž zanikla a nový život jí vdechl až miliardář Karel Janeček, který se rozhodl anketu obnovit.

Na rozdíl od dřívějších ročníků Slavíka, letos vrchní příčky obsadili převážně mladší umělci. V kategorii zpěvaček vystřídala Lucii Bílou, která si dlouhé roky držela zlaté místo, Ewa Farna.

Marek Ztracený se stal nejen zpěvákem roku, ale také absolutním vítězem, místo radosti ze získané ceny ale přišla hořká sprcha kritiky za text z minulosti.

Nikdo se mě neptal na Slavíka, všichni řešili text písně

Marek Ztracený si oslavu po vyhlášení Slavíků příliš neužil. Hned druhý den totiž kdosi vytáhl sedm let starý text zpěváka a jeho obsah způsobil pořádný poprask.

"Občas dám si trochu piva a někdy i trochu rumu. Chodím domů o půl pátý a melu pátý přes devátý. Budím tě a mluvím nahlas a jak to tak po ránu bývá, chci ti být dobrým milencem. Jenže ty se nechceš milovat s flaškou od piva. Stává se to i v lepších rodinách, že chlap se vrátí v ranních hodinách. Tak se na mě, má lásko, nezlob, že jsem přišel pozdě a bez bot. Významně vedle tebe ležím, přece se nevzdám tak lehce. Žena touží po milování, i když tvrdí, že zrovna nechce. Chystám se zaútočit znovu a rukou začínám šmátrat. Říkám ti něžný slova k tomu. Ty do toho začínáš nahlas plakat. Říkám si, že asi štěstím, tak přidávám na intenzitě a v tuhle chvíli jako správný chlap, má lásko vezmu si tě," zní text.

Starší píseň vyvolala u lidí smíšené reakce a některé spolky bojující za práva žen obvinila Ztraceného ze sexismu. "Hned druhý den, místo radování se a děkování kamarádům a kolegům, jsem od rána řešil to nařčení organizace Konsent. Novináři mi volali od devíti od rána, do devíti do večera a ani jeden z nich se nezeptal, jaké mám pocity po Slavíkovi, všichni chtěli pouze vědět, co má znamenat ta sedm let stará písnička," přiznal zklamaný hudebník v rozhovoru pro DVTV.

Projev Janečka byl nevkus, jsem zlomený

Galavečer Českého slavíka byl plný překvapení. Kromě proslovu rapera Řezníka, který urazil všechny přítomné umělce, se řeči ujal také pořadatel akce, Karel Janeček. U umělců ale miliardář sklízí za svá slova převážně negativní reakce.

"Polovinu proslovu Janečka jsem vůbec nevnímal, jelikož jsem vstřebával ty pocity z ocenění. Tu jeho reklamu jsem viděl až druhý den a to mě teda zděsilo. Jak běží v trenýrkách a zachraňuje společnost, nemůžu tomu uvěřit. Možná to mělo nějaký skrytý význam, ale já tomu teda nerozumím. Měl jsem dojem, že koukám na nějakou předvolební kampaň. Bylo to nevhodný, nevkusný, nesympatický," nebral si Marek Ztracený s Janečkem servítky.

"Mně tam rozhodně nebylo dobře v tu chvíli, ale snažil jsem se to brát z pozitivní stránky. Rozhodně jsem si to ale představoval jinak. Původně se mi zdálo, že to má správný směr, ale neznal jsem pana Janečka a nevím, co bude příští rok," dodal zpěvák roku ke Slavíkům. Mimo jiné se také omluvil za text své písně. "Mělo to být zesměšnění chlapa, ale když jsem si to teď poslechl, tak si uvědomuji, že jsem nevhodně volil rýmy i slova, už bych to dneska napsal jinak. Chápu, že někomu, kdo má trauma, to mohlo způsobit nepříjemné pocity. Píseň jsem se rozhodl stáhnout ze všech platforem, ale nerad bych to dál řešil. Přijde mi nefér, že to paní Jolana vytáhla den po soutěži, je mi z toho smutno. Jsem z toho zlomený a je mi do breku. Místo abych si dal šampaňské na oslavu, přišly tyhle otázky," uzavřel.

Ztracenému cenu předala Ivana Gottová