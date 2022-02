Marek Ztracený nasliboval partnerce žhavou romantiku, nakonec ale zvítězil syn

Zdroj: Profimedia

Marek Ztracený plánoval po dlouhých deseti letech romantickou dovolenou se svou partnerkou Marcelou. Krátce před odletem ale zpěváka nečekaně přepadla panika a rozhodl se přikoupit letenku také svému synovi. Ztracený se pak své ženě omluvil na Instagramu, kde svůj zkrat vysvětlil.

Marek Ztracený se ozval svým fanouškům na Instagramu z dovolené, kam měl původně odletět pouze se svou snoubenkou Marcelou. Nakonec ale vše dopadlo jinak.

"Měla to být po deseti letech naše první dospělácká dovolená, plná bezstarostné romantiky, erotiky a úplného vypnutí," popsal zpěvák původní plán.

Krátce před odjezdem do slunné destinace ale přepadla Ztraceného panika a rozhodl se přibalit s sebou jednoho nečekaného pasažéra.

Chybělo by nám stavění hradu z písku

Marek Ztracený mrknutím oka zahodil erotiku s manželkou za rodinou dovolenou. Prý si neuměl představit, že by si užíval u moře bez svého syna.

"Jenže to by tatínek nesměl noc před odletem zpanikařit a pojmout podezření, že bychom tam bez malého byli ztracení. Že by nám to stavění hradů z písku, nekonečno otázek začínajících "a tati a mami", mohlo taky dost chybět. Stejně jako dopolední učení, namožená záda z házení ho do moře a přemlouvání ho, aby zkusil z all inclusive i něco jiného než palačinku s nutellou," vysvětlil Český slavík, proč se takto rozhodl na poslední chvilku.

Chci se veřejně omluvit své paní

Ztracený se na závěr svého proslovu omluvil své ženě, která se na romantický výlet obzvlášť těšila. "Chci se veřejné omluvit své paní, že jsem pár hodin před odletem změnil slíbenou partnerskou dovolenou na rodinnou a zabalil do baťůžku ještě jednoho malého spolucestujícího. Jsem si jistý, že je nakonec taky ráda, i když ze začátku měla takový neidentifikovatelný výraz," napsal zpěvák s humorem sobě vlastním a na konec přidal závazný slib.

"Zlato, budu ti za to nosit drinky k bazénu se zataženým břichem od rána do večera a jednou ti to vynahradím," uzavřel.

Ze šťastných úsměvů celé rodinky to vypadá, že si nakonec společnou dovolenou velice užívají.

Marek Ztracený neodolal a vzal na dovolenou i svého synka