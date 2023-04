Marek Ztracený si vezme svoji Marcelu: Detaily svatby už mají promyšlené

Zdroj: Profimedia

Marek Ztracený před třemi lety požádal o ruku svou partnerku Marcelu Skřivánkovou, se kterou má syna Marka. Veselky se ovšem bývalá moderátorka dodnes nedočkala. Zpěvák si své soukromí bedlivě střeží, nedávno ale naznačil, že by se snad konečně mohlo schylovat ke svatbě.

Marek Ztracený žije se svou partnerkou Marcelou Skřivánkovou již dlouhých 14 let. Během této doby stihl vztah projít nejednou náročnou zkouškou.

Dvojice spolu zplodila syna Marka, dvakrát došlo na rozchod a nakonec Ztracený v roce 2020 požádal před naplněnou 02 arenou svou partnerku o ruku.

"To zasnoubení dávalo velkej smysl a bylo to v době, kdy se mi začalo hodně dařit a já jsem cítil, že mě to někam unáší a hrozně jsem chtěl zachytit tu svoji rodinu a partnerku s sebou," svěřil se hudebník v rozhovoru pro Extra. "Ale udělal jsem to i proto, že mi to můj syn dost rázně poradil," dodal se smíchem. "Já jsem chtěl, aby Marcela viděla, že ji netajím, že jsem ji neuklidil někam na Šumavu, takže i proto to bylo takhle veřejný," vysvětlil Ztracený, proč se rozhodl zásnuby pojmout takto teatrálně. Od opulentní žádosti o ruku ale uběhly už dlouhé tři roky a své ANO u oltáře si partneři dodnes neřekli.

Spojil je syn

"Zásnuby byly veřejné, ale svatba je pro všechny úplně neveřejná, ale můžu napovědět, že jsme se o ní nedávno moc hezky bavili," prozradil několikanásobný Slavík výše zmíněnému webu. Je jasné, že detaily svatby už přobírali, ale nikdo kromě přátel a rodiny se je zřejmě nedozví.

Marek Ztracený si své soukromí střeží jako oko v hlavě a partnerku Marcelu se synem Markem ukazuje na svém Instagramu pouze zřídka. Přesto se nedávno pochlubil výletem do Los Angeles, kam vyrazil pouze se s malým Markem na pánskou jízdu.

Ztracený a Skřivánková si během svého vztahu prošli několika krizemi. Když spolu randili rok, Marek se s Marcelou rozešel. V té době ale moderátorka přišla na to, že je těhotná. Z otcovské role zpěvák nejprve nebyl zrovna dvakrát nadšený, nakonec se jí ale postavil čelem. "Myslel jsem si, že touhle dobou budu ještě svobodný mládenec, který bude spát po hotelech a bude žít jen svou profesí. Vlastně se to i děje, i když trochu jinak než dřív. Narození syna mě svým způsobem zachránilo, jinak by to se mnou nedopadlo dobře," přiznal Ztracený v rozhovoru pro Idnes. Právě syn byl pro něj motivací, proč zkusit znovu slepit vztah se Skřivánkovou. "Jsme opět spolu jako kompletní rodina. Jsem zastánce toho, pokud je to jen trochu možné, aby rodiče byli spolu. Kdybych měl syna vidět jednou za čtrnáct dní, vyzvednout ho ze školky, vzít na zmrzlinu a vrátit ho, tak by to pro mě nebyl žádný život. Připadal bych si jako bezpáteřní člověk," dodal oblíbený hudebník. Necháme se tedy překvapit, zda se tedy letos konečně rozhoupe pojmout dlouholetou partnerku Marcelu za ženu nebo budou další roky žít lidově řečeno na psí knížku.

