Marek Ztracený jde do sebe! Kvůli partnerce honí svaly

Doba koronavirová poskytuje lidem obrovské množství volného času. Každý se ho snaží využívat jinak, zpěvák Marek Ztracený se například rozhodl vysekat svou postavu. Na sociální síti ukázal video, jak mu to jde, a rozhodně bylo na co koukat!

Lidé využívají přemíru volného času způsobenou pandemií koronaviru různě. Někdo se pustil do četby, někdo se učí jazyky, jiní zase vaří či pečou. Zpěvák Marek Ztracený se rozhodl využívat lockdownu na maximum, a to možná tím vůbec nejlepším možným způsobem. Začal totiř tvrdě dřít na své postavě. To pochopitelně nemá úžasný dopad jen na jeho zdraví, ale také na oči jeho partnerky.

Snoubenka jako hlavní motivace?

Marek na sociální síti sdílel video, na kterém je vidět, že se rozhodně nešetří. Napsal k němu upřímně, že to všechno vlastně dělá hlavně kvůli svojí lásce. „Když už na mě doma musí Marcelka díky lockdownu koukat non stop, den co den, tak ať ji ten pohled alespoň trochu baví,” stojí u záběrů ze cvičení. Zpěvák zároveň zavtipkoval, když napsal, že se z něj stane namísto pianisty stěhovák pian.

Nezapomněl ani uklidnit fanoušky, kteří by se případně mohli dotazovat, co jejich idol dělá v posilovně, když jsou taková místa v rámci vládních nařízení uzavřená. „Jedná se o soukromou posilovnu na půdě, aby to nevypadalo, že veřejně porušují nařízení,” stojí ještě v popisku videa. Fanynky a jejich reakce na sebe pak nenechaly dlouho čekat. „Marcelka se má, že má takové pokoukání,” píše jedna z nich. „No, ještě pár takových videí a začneme Marcelce závidět,” přidává se další.

Koncerty mu chybí

I když se Marek snaží se na vše dívat s nadhledem, čas od času jej zastihne moment, kdy si posteskne nad tím, jak věci bývaly dřív a jaké by bývaly byly dnes, kdyby žádný koronavirus neexistoval. „Kdyby byl svět v pořádku, šel bych v tuhle chvíli ze šatny za vými na pódium. Natěšený, plný zdravé nervozity a štěstí. Byl by to jeden z těch okamžiků, na které bych nejspíš nikdy nezapomněl,” uvedl zpěvák na sociální síti v den, kdy mělo v Brně odstartovat jeho turné.

„Mám splín, ale uklidňuje mě pocit, že se tohle celé jednou opravdu stane! Vynahradíme si to! Brzy! Myslím na vás,” dokončil Marek svou myšlenku v příspěvku, který se setkal jen s pozitivními reakcemi, za které byl zpěvák nesmírně rád. „Jak se snažím stále rozdávat dobrou náladu a nakopávat energií, tak teď jste mi to vrátili i s úroky. Díky! Je mi líp,” reagoval na komentáře.

